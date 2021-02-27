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112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği il sayısı 70 oldu

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezinin (AÇM) faaliyete geçtiği il sayısının 70'e ulaştığını bildirdi.
 27 Şubat 2021 14:07
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112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği il sayısı 70 oldu

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezinin (AÇM) faaliyete geçtiği il sayısının 70'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt ve Aydın'da 112 AÇM devreye alındı.

Böylece vatandaşların karşılaştıkları acil durumlarda sadece 112'yi arayarak yardım isteyecekleri AÇM sayısı 70'e ulaştı.
Anadolu Ajansı
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