Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı
|27 Şubat 2021 14:14
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Çengelköy'de aracını durdurarak bir balıkçıdan balık aldı.
Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." dedi.
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