'Bizi yücelten sözler'den sonra 'Bizi frenleyen sözler'
|27 Şubat 2021 14:17
|+Aa- Yazdır
Geçen yıl yayımladığımız bir dosyada en yaygın kullanılan 29 yüceltme ifadesine yer vermiştik. Tıklayınız.
Bu dosyayı bir akademisyen arkadaşımız hazırlamıştı. aynı arkadaşımız bu kez en yaygın kullanılan sözleri bir araya topladı.
İşte; öfkelendiğimizde, sinirlendiğimizde, üzüldüğümüzde veya sonradan pişman olabileceğimiz şeylerden kaçınmak için kendi kontrolümüzü kaybetmemeye yardımcı olan, bizi sakinleştiren ve üzüntümüzü azaltan sözlee:
HAYIRLISI
SAĞLIK OLSUN
BUNA DA ŞÜKÜR
BU DA BİZİM İMTİHANIMIZ
BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
VARDIR BİR HİKMETİ
NEYSE ARTIK
ALLAHTAN GELDİK, ONA DÖNECEĞİZ
ALLAH NEFSİMİZE UYDURMASIN
ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA
ÇOK DA UMURUMDAYDI
UĞRAŞTIĞINA DEĞMEZ
40'INDAN SONRA AZANI TENEŞİR PAKLAR
KALP KIRMAYA GEREK YOK
ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN
ÜZME TATLI CANINI
TAKMA KAFANA
TAMAM, HAKLISIN KARDEŞİM
HERKES HATA YAPABİLİR
BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM
NE YAPALIM, KADER BÖYLEYMİŞ
ALLAH'TAN BULSUN
ONUN SEVİYESİNE İNMEYE GEREK YOK
SEN ONA UYMA
BOŞVER GİTSİN
BU DA GEÇER YA HÜ
ALLAH ISLAH ETSİN
TÖVBE TÖVBE
YA SABIR
KEYFİMİZ KAÇMASIN
AFFETMEK, BÜYÜKLÜĞÜN ŞANINDANDIR
ELLE GELEN DÜĞÜM BAYRAM
ONLAR KAYBEDER
BAK! SONRA PİŞMAN OLMAYASIN
BAZEN ALTTAN ALMAK GEREKİR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Prof. Dr. Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması
27 Şubat 2021 15:42
|Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
27 Şubat 2021 15:20
|İtfaiyeci kalp masajı yaparak serçeyi hayata döndürdü
27 Şubat 2021 13:24
|Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
27 Şubat 2021 12:06
|TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
27 Şubat 2021 12:05
|28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı
27 Şubat 2021 12:04
|Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
27 Şubat 2021 10:26
|Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi
27 Şubat 2021 09:59
|Çöl tozu yolda
27 Şubat 2021 09:49
|Şırnak nasıl başardı?
27 Şubat 2021 09:47