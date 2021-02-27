'Bizi yücelten sözler'den sonra 'Bizi frenleyen sözler'

Geçen yıl yayımladığımız bir dosyada en yaygın kullanılan 29 yüceltme ifadesine yer vermiştik. Tıklayınız.

Bu dosyayı bir akademisyen arkadaşımız hazırlamıştı. aynı arkadaşımız bu kez en yaygın kullanılan sözleri bir araya topladı.

İşte; öfkelendiğimizde, sinirlendiğimizde, üzüldüğümüzde veya sonradan pişman olabileceğimiz şeylerden kaçınmak için kendi kontrolümüzü kaybetmemeye yardımcı olan, bizi sakinleştiren ve üzüntümüzü azaltan sözlee:

HAYIRLISI

SAĞLIK OLSUN

BUNA DA ŞÜKÜR

BU DA BİZİM İMTİHANIMIZ

BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

VARDIR BİR HİKMETİ

NEYSE ARTIK

ALLAHTAN GELDİK, ONA DÖNECEĞİZ

ALLAH NEFSİMİZE UYDURMASIN

ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA

ÇOK DA UMURUMDAYDI

UĞRAŞTIĞINA DEĞMEZ

40'INDAN SONRA AZANI TENEŞİR PAKLAR

KALP KIRMAYA GEREK YOK

ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN

ÜZME TATLI CANINI

TAKMA KAFANA

TAMAM, HAKLISIN KARDEŞİM

HERKES HATA YAPABİLİR

BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM

NE YAPALIM, KADER BÖYLEYMİŞ

ALLAH'TAN BULSUN

ONUN SEVİYESİNE İNMEYE GEREK YOK

SEN ONA UYMA

BOŞVER GİTSİN

BU DA GEÇER YA HÜ

ALLAH ISLAH ETSİN

TÖVBE TÖVBE

YA SABIR

KEYFİMİZ KAÇMASIN

AFFETMEK, BÜYÜKLÜĞÜN ŞANINDANDIR

ELLE GELEN DÜĞÜM BAYRAM

ONLAR KAYBEDER

BAK! SONRA PİŞMAN OLMAYASIN

BAZEN ALTTAN ALMAK GEREKİR