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Maltepe'de grev nedeniyle sokaklardaki çöpler 5 gündür toplanmıyor

İlçe sakinlerinden Şenol Uluer:- "Bu pandemide bu çöpün burada olması hoş değil. İnsanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bir de bu çöplerden mikrop yayılırsa, insanlar hasta olacak"
 27 Şubat 2021 14:57
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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor.

Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin de bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor.

Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.

İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

İlçe sakinlerinden Şenol Uluer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyenin pandemi döneminde yapılan bu grevi, işçilerle anlaşarak sonlandırmasını istediklerini belirterek, "Bu grevin ertelenme şansı olurdu. Bu pandemide bu çöpün burada olması hoş değil. İnsanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bir de bu çöplerden mikrop yayılırsa insanlar hasta olacak. Onun için bir an önce işçilerin hakkının da verilerek, anlaşma yapılarak, çöplerin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sokaklarda oluşan görüntünün İstanbul'a yakışmadığını söyleyen Uluer, "Belediyelerde bir inatlaşma söz konusu. Ülke menfaatlerinden çok kendi menfaatlerini ve parti menfaatlerini ön plana koyuyorlar. Hizmetin partisi olmaz. Hizmet, hizmettir. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmez. Şu çöp Türkiye'ye ve İstanbul'a hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sakarya da çöplerin toplanmasını istediklerini belirterek, "İşçilerin hakkını vererek, şehrin temizliğini yapmaları lazım." dedi.

- İşçiler çöp toplatmaya çalışan belediye başkanına tepki gösterdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li belediye meclis üyelerinin ilçedeki bazı yerlerde çöp toplatmaya çalıştığını öne süren işçiler, duruma tepki gösterdi.

Çöpleri toplamaya çalışan kişilerle grevdeki bazı işçiler arasında gerginlik yaşandı.

Öte yandan, DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Maltepe Belediyesinin grev kırıcılığı ve Küçükyalı'da grevdeki işçilere yönelik planlı bir saldırı yaptığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı
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