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TSK'ye ait deniz karakol uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 numaralı deniz karakol uçağının kabul test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi.
 27 Şubat 2021 15:19
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TSK'ye ait deniz karakol uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 numaralı deniz karakol uçağının kabul test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından test uçuşuna ait fotoğrafların da bulunduğu bir paylaşım ile konuyla ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağımız kabul test uçuşunu başarıyla icra etti" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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