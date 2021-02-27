1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi

Bursa'da, çalıştığı işyerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinden paylaşan işçi, tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli feshe sebep olduğunu hüküm altına aldı. Ancak işçişe de kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararını verdi.
 27 Şubat 2021 15:21
+Aa- Yazdır
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi

Bursa'da, bir fabrikada işçi olarak çalışan genç iddiaya göre, amirlerinin uyarmasına rağmen kapalı alanda sigara içip, cep telefonuyla işyerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. İşçi, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı bendi uyarınca tazminat ödenmeden işten çıkarıldı.

9. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, tam 6 sene kesintisiz çalıştığı fabrikadan haksız nedenlerle kovulduğunu, fesih ihtarnamesindeki olayların doğru olmadığını savundu. Keyfi rapor aldığı iddialarına ise 'insanların hiç hasta olmaması düşünülemez' diyen davacı işçi, alınan raporun 18 gün olmadığını, tüm işten çıkarma nedenlerinin gerçeğe aykırı olduğunu savunarak kıdem ve ihbar tazminatlarıyla birlikte işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı bendi uyarınca feshedildiğini dile getirdi. Davacının çok kez devamsızlık yaptığını, hatalı üretime sebebiyet verdiğini, amirlerinin talimatlarını yerine getirmediğini, defalarca sözlü ve yazılı uyarılara rağmen kapalı alanlarda sigara içtiğini iddia etti. Davacının; defalarca sözlü ve yazılı uyarıya rağmen mesai saatleri içinde telefonla konuştuğunu, sosyal paylaşım sitelerine girerek ve işyerinde çektiği fotoğrafları paylaşarak iş güvenliği kurallarını ihlal ettiğini, bu durumu alışkanlık haline getirdiğini, davacının mesai saatleri içerisinde devamlı olarak telefonuyla meşgul olduğunun tespiti üzerine konuyla ilgili olarak yazılı savunmasının talep edildiğini, davacının savunma talebine yanıt verme gereği dahi duymadan işyerini terk ettiğini savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, "Davacı işçi hakkında işveren tarafından çeşitli tutanaklar düzenlenmişse de tutanakların işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerinin hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar şeklinde bir bütünlük arzetmediği görülmüştür. Feshe konu edilen son eylem davacının işyerinde çalışırken kendi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilmiştir. Davacının daha önce de cep telefonu ile oynadığı yönünde bir tutanak düzenlenmişse de davacının sözü edilen davranışının iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde herhangi bir iddiada bulunulmamış ve bu yönde bir delil ileri sürülmemiştir. Davacının tutanağa konu davranışları geçerli feshin sebebini oluşturabilir ise de 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesi kapsamında haklı fesih neden varlığı yöntemince kanıtlanamadığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde her iki isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
27 Şubat 2021 11:41		 Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
27 Şubat 2021 09:03
Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir?
27 Şubat 2021 00:04		 Çalışma arkadaşına 'hayvan' demek haklı fesih sebebi midir?
24 Şubat 2021 11:03
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
23 Şubat 2021 23:19		 Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?
23 Şubat 2021 00:03
Yazı işleri müdürüne 'Sen hastasın, dengesiz' demek suç mudur?
22 Şubat 2021 10:02		 'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
21 Şubat 2021 00:05
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
20 Şubat 2021 11:08		 HDP'li Gergerlioğlu'na terörden verilen cezayı Yargıtay onadı
19 Şubat 2021 16:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar15:44 - 'Ege'nin Maldivleri' 400 milyon liraya satılık!15:42 - Prof. Dr. Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması15:39 - NASA'dan Türk profesöre ödül15:21 - İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi15:20 - Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
15:19 - TSK'ye ait deniz karakol uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı15:13 - Belediye başkan yardımcısının görevden alınma işlemine dair Danıştay'dan önemli karar!15:03 - Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu14:57 - Maltepe'de grev nedeniyle sokaklardaki çöpler 5 gündür toplanmıyor14:47 - TÜBİTAK Başkanı Mandal, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti:14:17 - 'Bizi yücelten sözler'den sonra 'Bizi frenleyen sözler'
14:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı14:09 - Cumhuriyet altınlarına ASELSAN güvencesi geliyor14:07 - 112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği il sayısı 70 oldu14:06 - MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama14:05 - FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayeti algısında PKK'yla iş birliği tanık ifadesinde
13:29 - FETÖ'nün TSK yapılanmasında 123 şüpheliden 36'sı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilginç komşular 2
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 1
nedensellik ilkesi 1
Evde kalmış 2
akrostiş 1
angel şelalesi 1
Parayla saadet olmaz 2
evlilik çeteleri 2
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
karlı sektörler 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam