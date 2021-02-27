Prof. Dr. Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması
|27 Şubat 2021 15:42
|+Aa- Yazdır
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda konuştu. Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.
AŞILANMA EN BÜYÜK ETKEN
Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.
HER İKİ YILDA AŞI TEKRARI
Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
27 Şubat 2021 15:20
|'Bizi yücelten sözler'den sonra 'Bizi frenleyen sözler'
27 Şubat 2021 14:17
|İtfaiyeci kalp masajı yaparak serçeyi hayata döndürdü
27 Şubat 2021 13:24
|Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
27 Şubat 2021 12:06
|TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
27 Şubat 2021 12:05
|28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı
27 Şubat 2021 12:04
|Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
27 Şubat 2021 10:26
|Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi
27 Şubat 2021 09:59
|Çöl tozu yolda
27 Şubat 2021 09:49
|Şırnak nasıl başardı?
27 Şubat 2021 09:47