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Erdoğan: Dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz."
 27 Şubat 2021 15:46
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Kızılcahamam Tüneli'yle her yıl ekonomiye 7.4 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çerkeş Tüneli'nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanan bir yerdir. Proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.

Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu'nun dört bir yanına erişilebilmektedir.

Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.

Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.

KIZILCAHAMAM TÜNELİ

Ankara'nın kuzeye açılan kapısı olan Kızılcahamam'da büyük yatırım bugün devreye alınıyor. Zorlu kış şartların olduğu, yük ve yolcu taşımacılığının yoğun olarak gerçekleştiği aksta bulunan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'yle standart üstü seyahat gerçekleştiriliyor.

Güzergahı ile 2,4 kilometre kısalan yol ile trafik akışı güvenli ve konforlu hale getirildi. İnşa edilen Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'yle ekonomik kazanımlar elde edilirken turistik ve kültürel anlamda da bölgeye katkı sağlanması hedefleniyor.

3.6 kilometre yol uzunluğu 2071 metre tünel uzunluğu ile zamandan 6.1 milyon lira, akaryakıttan 1.3 milyon lira ve toplamda 7.4 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YOL 15 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ve bağlantı yollarının açılmasıyla, tünelin bulunduğu kesimde seyahat süresinin 15 dakikadan 3 dakikaya ineceğini söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'nde, tünelin, tüm kara yolu projeleri gibi halka konforlu, hızlı, emniyetli ve tasarruflu ulaşım imkanı sunacağını belirtti.

Ankara-İstanbul ayrımı Güvem-Çerkeş yolu üzerindeki tünelde, 3 bin 600 metre ana yolla 2 bin 400 metre bağlantı yolunun yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Kızılcahamam'ı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine ve D-100 Devlet Yolu'na bağlayan tünelimizle 6 kilometrelik mevcut güzergah, 2 bin 71 metre olarak inşa ettiğimiz tünelimizin hizmete girmesiyle 2,4 kilometre kısalarak 3,6 kilometreye inmiştir." dedi.

Karaismailoğlu, yolun kısalması ve konforlu hale gelmesiyle taşımacılık sektörünün de verimli, tasarruflu bir çözüme kavuşacağını belirterek, "Açılışını yaptığımız yol ve tünellerimiz sayesinde, bu hattaki (tünelin bulunduğu kesim) seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek." diye konuştu.

Yüksek rakım ve eğimden dolayı yoğun kış şartlarında daha da zorlaşan yolculukların bundan sonra çok daha güvenli ve rahat bir şekilde yapılacağını

dile getiren Karaismailoğlu, "Yatırımlarımıza eklediğimiz Kızılcahamam-Çerkeş yolu ve Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan can ve mal kayıplarını en aza indirecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin Çerkeş ilçesinin başkent Ankara'ya ulaşımında rahatlık sağlayacağını vurgulayarak, hizmet aşkı ve başarma azmiyle aziz Türk milletinin ihtiyaç duyduğu her yere altyapı çözümlerinin ulaştırıldığını kaydetti.

Geçit vermeyen dağları tünellerle, akarsuları ve vadileri köprülerle geçerek, gönülden gönüle yol olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha nice eseri halkımıza ve güzel vatanımıza kazandıracağız." dedi.
Memurlar.Net
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