Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı
MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
|27 Şubat 2021 15:58
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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