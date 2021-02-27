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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
 27 Şubat 2021 15:58
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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