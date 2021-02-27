Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan aşı öncesi ağrı kesici uyarısı
|27 Şubat 2021 16:00
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Birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi Kovid-19 aşısı olmaya başladı. Bazı bilim insanları ise günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceğini yönünde açıklamalarda bulundu. Bazı ağrı kesicilerin, bağışıklık yanıtını azaltabildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "Dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor" diye konuştu.
"AŞI OLACAK KİŞİLER HEKİME DANIŞSIN"
Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Levent Akın, şu uyarılarda bulundu:
"Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim "antienflamatuar" dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle "antienflamatuar" özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar" uyarısında bulundu. Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, "Bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor."
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