1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan aşı öncesi ağrı kesici uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin Kovid-19 aşısının etkisini azaltabileceği yönünde araştırmalara dair açıklamada bulundu. "Antienflamatuar" özelliği bulunan ağrı kesicilerin kullanılmaması gerektiğini belirten Akın, "Bu ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir" dedi.
 27 Şubat 2021 16:00
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi Kovid-19 aşısı olmaya başladı. Bazı bilim insanları ise günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceğini yönünde açıklamalarda bulundu. Bazı ağrı kesicilerin, bağışıklık yanıtını azaltabildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "Dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor" diye konuştu.

"AŞI OLACAK KİŞİLER HEKİME DANIŞSIN"

Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Levent Akın, şu uyarılarda bulundu:

"Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim "antienflamatuar" dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle "antienflamatuar" özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar" uyarısında bulundu. Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, "Bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01		 Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat hayatta kalabiliyor
24 Şubat 2021 22:36		 DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü
23 Şubat 2021 23:28		 Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41
Bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını ortaya çıkardı
23 Şubat 2021 21:38		 Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00
DSÖ: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor
22 Şubat 2021 20:23		 Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?
22 Şubat 2021 20:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı18:00 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor18:00 - İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi17:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama17:32 - 2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi17:30 - Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti
17:29 - Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor17:27 - 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak17:26 - MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu17:14 - Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor17:13 - Teröristlerin korkulu rüyası: 'Şimşekler Taburu'17:09 - 'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı
16:55 - Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun16:43 - Boşanma davası aşamasında silahına el konulan polis memuruna Anayasa Mahkemesinden ret16:40 - Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı16:33 - Miçokatis'e ders: Türkiye Akdeniz ülkesidir, dışlanamaz16:30 - Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
16:27 - Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
şey gibi bi şey 1
arka sokaklar 2
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 2
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 2
en sevdiğiniz gün 6
bilimsel hesap makinesi 2
banjo 2
Malez 2
4 x 4 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam