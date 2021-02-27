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Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Yalova'da SMS ile cep telefonlarına gelen linke giriş yapan Bekir Çakak 53 bin lira, Ercüment Tunçöz 24 bin lira dolandırıldı. Aynı yöntemle 2 gün arayla toplam 77 bin lira dolandırılan 2 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Av. Aynur Tepe, sanal dolandırıcılığın arttığını belirterek, "Rızanız dışında hesabınızdan para çekildiyse ya da kredi kartınız kullanıldıysa durumu önce bankaya bildirin ardından en yakın karakola gidin" dedi.
 27 Şubat 2021 16:01
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Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Yalova'da esnaf Ercüment Tunçöz (46), 2 Şubat'ta cep telefonuna 'Yazılım Güncellemesi' SMS mesajı olarak gelen linke tıkladı. Tunçöz'ün telefonu bir süre sonra da arızalandı. Telefonunun bozulduğunu düşünen Tunçöz, tamirciye götürdü. Burada tamir edilen telefonunu açan Tunçöz, bankadan gelen mesajı okuyunca şaşırdı. Kredi kartından 24 bin TL harcama yapıldığını öğrenen Tunçöz, telefonuna mesajla gelen linke girdikten sonra dolandırıldığını anladı. Tunçöz, savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.

Güncelleme mesajıyla dolandırıldığını belirten Ercüment Tunçöz, "Güncellemeyi yaptıktan sonra telefonum kapandı. Bir daha da açılmadı. Ertesi gün telefoncuya götürdüm. Telefon yapılınca bankadan aradılar ve 24 bin TL borcum olduğunu söylediler. Hemen bankaya gittim. Bir başka bankadan da aynı işlemi yapmak istemişler. Ancak o banka telefonumdaki virüsü fark etmiş ve hesaplarıma bloke koymuş ama diğer bankadaki kartımdan 24 bin lira almışlar" dedi.

AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILDI

Yalova'da aynı yöntemle 4 Şubat'ta, emekli Bekir Çakmak (66) telefonuna gelen mesajdaki linke giriş yapınca dolandırıldı. Çakmak, bir süre sonra banka hesabı üzerinden 53 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Paranın başka hesaplara aktarıldığını fark eden Çakmak, bankaya itiraz ettikten sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'İNTERNETTEN YAPILAN DOLANDIRICILIKLAR ARTTI'

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çeken Tüketici Hakem Kurulu üyesi Avukat Aynur Tepe, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bilmedikleri ve emin olmadıkları hiçbir mesajı dikkate almamaları gerektiğini söyleyen Avukat Tepe, "Pandemi nedeniyle artan internet alışverişleri güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı ve internetten yapılan işlemlerde dolandırıcılık her geçen gün artıyor. Vatandaşın rızası dışında hesabından para çekilmesi veya kredi kartının kullanılması durumunda önce bankaya olay bildirilmeli. Zararını ispatlayabilmesi açısından bu önem arz etmekte. Ardından hemen en yakın karakola, jandarmaya veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmalı. Bu nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bankayı da zararını karşılayabilmek için gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemiyle alakasının olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Yasal süreç bu şekilde başlayabilir. Vatandaşların bu yolla uğradıkları zarar 11 bin TL'nin altında ise bulundukları ildeki hakem kurullarına da başvurabilirler" dedi.
DHA
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