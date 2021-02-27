1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Assos'u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos'ta, antik limana inen yolun yamaç kısmındaki büyük kayalar, turistik tesisler ve tatilciler için tehlike oluşturmaya başladı. 2015 yılında bir tesisin çatısına, geçen ekim ayında da limana inen yola düşen büyük kayalar, kurumları harekete geçirdi. AFAD'ın raporu doğrultusunda, Assos'u tehdit eden kayaların bertaraf edilmesi için çalışmalara başlanacak, çalışmalar tamamlanana kadar turistik tesisler kapalı kalacak.
 27 Şubat 2021 16:09
+Aa- Yazdır
Assos'u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak

Kuruluşu M.Ö. 2000'e uzanan Assos yani Behram köyü antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi cami, köprüsü, kalesi, taş evleri, otelleri ve restoranlarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yaptığı Assos Antik Limanı, son dönemde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Antik Liman'a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında bir turistik tesisin çatısına, geçen yıl ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçaları AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, bir yıla yakın süren incelemelerinin ardından yaşanan tehlikeye ilişkin bir rapor hazırladı.

500 GÜNDE TAMAMLANACAK

Rapor Çanakkale Valiliği'ne sunuldu. AFAD'ın raporu doğrultusunda, Assos'un yaşadığı tehdidi ortadan kaldırmak için devletin ilgili kurumları harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesis işletmecileriyle bir toplantı yaparak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Kayaların bertaraf edilmesi için AFAD'ın hazırladığı 'Assos Antik Liman'da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi', Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda onaylandı. Ödenek tahsisi ve ihale süreci devam eden proje kapsamında kısa süre içerisinde başlanması beklenen çalışmaların 500 günde tamamlanması planlanıyor. Tehlike arz eden kayalar parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek aşağıya taş parçalarının düşmesi önlenecek. Çalışmalar tamamlanana kadar, Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapalı kalacak.

'KIŞIN YAPILMASI DAHA UYGUN OLUR'

Assos Antik Limanı'nda restoran işleten Tahir Şenavcu, "AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yamaçtaki kayaların tehlike arz ettiği ve bundan dolayı tesislerin 500 gün kapalı kalacağı bildirildi. Çalışmanın 9 bölümde olacağı söyleniyor. Bu çalışmalar, bir kış ya da yaz da değil de bölüm bölüm yapılırsa biz işletmeciler de mağdur olmayız. Kış aylarında yağmur ve kar yağdığı zaman genelde yamaçtan küçük taş parçaları inme yapıyor. Biz zaten bu çalışmanın yapılmasına karşı değiliz. Biz de tehlikenin farkındayız. Yaz aylarında böyle kaya ya da taş parçası düşmesi tehlikesi yaşamadık. Kışın böyle bir tehlike yaşanıyor. Kışın da zaten sezon olmadığı için işletmelerde müşteri olmuyor. Bu işlerin kışın yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi
27 Şubat 2021 18:00		 'Ege'nin Maldivleri' 400 milyon liraya satılık!
27 Şubat 2021 15:44
Dekan 'kadına şiddete' dikkat çekeyim derken canından oluyordu
26 Şubat 2021 21:53		 Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı
26 Şubat 2021 21:49
Kadın kaymakam ilk doz aşısını yaptırdı
26 Şubat 2021 21:41		 Malatya'nın bu ilçesinde mutant virüs vakalarında artış yaşanıyor
26 Şubat 2021 18:50
Sivas'ta yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
26 Şubat 2021 17:32		 Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulundu
26 Şubat 2021 17:03
Parkta çürüyen araçlardan yer kalmadı: Ekonomiye kazandırılmak için bekliyor
26 Şubat 2021 15:30		 İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak
26 Şubat 2021 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı18:00 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor18:00 - İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi17:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama17:32 - 2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi17:30 - Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti
17:29 - Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor17:27 - 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak17:26 - MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu17:14 - Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor17:13 - Teröristlerin korkulu rüyası: 'Şimşekler Taburu'17:09 - 'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı
16:55 - Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun16:43 - Boşanma davası aşamasında silahına el konulan polis memuruna Anayasa Mahkemesinden ret16:40 - Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı16:33 - Miçokatis'e ders: Türkiye Akdeniz ülkesidir, dışlanamaz16:30 - Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
16:27 - Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel tezkere 1
Buryatya 1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1
4 x 4 1
sarı ışık 1
karlı sektörler 2
Malez 2
hayırlı cumalar 3
banjo 2
Vecd 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam