Meslek liseleri artık ihracat yapıyor

Bu kapsamda, 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ürünleri, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa'ya ihraç edildi.

MEB, mesleki eğitimde üretim kapasitesini artırmak için son yıllarda önemli yatırımlar yaptı. Yapılan bu yatırımlarla güçlenen mesleki eğitim, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde 81 ilde ve tüm ilçelerde halkın acil ihtiyaç duyduğu maskeden dezenfektan malzemelerine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok sayıda ürünü üretti. Bu liselerde, daha sonra solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda cihaz da başarılı bir şekilde üretildi.

"Mesleki eğitimde atılan adımlar meyvelerini veriyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mesleki eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çevrimini güçlendirmeye yönelik attıkları adımların meyvelerini verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Meslek liselerinde 2018'in sonundan itibaren döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerin kapasitesini ve çeşitliliğini artırma yönünde okullara yaptıkları desteklerin sonuç verdiğine işaret eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Son iki yılda bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı. Bu yüzde 100'lük artış 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde üretim yapılamamasına rağmen sağlandı. Bu durum potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kovid-19 salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ürünleri üreterek ülkenin ihtiyaçlarının karşılamasına katkı veren meslek liseleri talep üzerine ilk kez yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. Bu kapsamda 6 ilimizde bulunan meslek liselerimiz Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ürettikleri ürünleri, Avrupa'da 6 farklı ülkeye ihraç etti. Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi bu önemli başarılarından dolayı kutluyorum."

Meslek liselerinin ürünlerini ihraç ettiği ülkelerin Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa olduğunu bildiren Mahmut Özer, bu okulları şöyle sıraladı:

"Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulgaristan'a maske; Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hollanda ve İngiltere'ye kumaş maske; İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çekya'ya maske; İzmir MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Belçika'ya hijyen kapısı dezenfektan makinesi; Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fransa'ya maske ve Mersin Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Hollanda'ya tek kullanımlık cerrahi önlük ihracatı yaptı."