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Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt:- "Irak tarafından sınır kapısının açılmasıyla birlikte biz de sınır kapımızı bugün itibarıyla açmış bulunuyoruz. Üzümlü Sınır Kapısı hem ekonomik hem de sosyal yönde önemli bir kapı"
 27 Şubat 2021 16:40
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Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Üzümlü Gümrük Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Emniyet Müdürü Fatih Acar ile sınır kapısını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle 3 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde sınır kapısının kapatıldığını hatırlattı.

Sınır kapısını yolcu giriş ve çıkışlarına 11 Haziran'da açtıklarını ancak Irak Serizeri Gümrük Kapısı'nda yolucu giriş ve çıkışlarına izin verilmemesi üzerine kapıyı fiilen açamadıklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Irak tarafından sınır kapısının açılmasıyla birlikte biz de sınır kapımızı bugün itibarıyla açmış bulunuyoruz. Üzümlü Sınır Kapısı hem ekonomik yönde hem de sosyal yönde önemli bir kapı. Yöre insanımızın akrabaları var bölgede yine alışverişleri var. Bu anlamada önemli bir sınır kapısı. Pandemi kuralları çerçevesinde yolcu giriş ve çıkışları yapıyoruz. Bir aksilik olmasa kesintiye uğramadan sınır kapımızı sürekli aktif hale getirmiş oluyoruz. Bölgemiz için Hakkari ve Çukurca için hayırlı, uğurlu olsun."

Belediye Başkanı Ensar Dündar da sınır kapısının yaklaşık bir yıldır kapalı olduğunu anımsatarak, "Sınır kapımızı bu gün itibarıyla açıyoruz. Pandemiden dolayı vatandaşlarımız çok zor günler geçirdi. İnşallah bugünden sonra sınır kapımız açılıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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