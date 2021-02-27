1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, iki yaşlıyı kandırarak yaklaşık 360 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı.
 27 Şubat 2021 17:09
+Aa- Yazdır
'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı

Kimliği tespit edilen şüpheli, sevgilisinin yardımı ile saklanmasına rağmen JASAT timleri tarafından yakalandı.

Olay Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, 61 yaşındaki F.A.'yı telefonla arayarak 'Evinizde çalıntı altın ve para var. Biz bunları inceleyerek geri getireceğiz' dedi. Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı kadın evine gelen şüpheliye piyasa değeri 250 bin TL'yi bulan 3 adet bilezik ve 52 adet çeyrek, yarım, cumhuriyet ve reşat altınını verdi. Ardından kendisini polis olarak tanıtan şahsa ulaşamayan F.A., dolandırıldığını anlayarak, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kendisini polis olarak tanıtan şahsın kimliğini tespit etti. 250 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcıların Altan A. olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da yine aynı taktikle 90 bin TL dolandırmış

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerince yeri tespit edilen Altan A.'nın sevgilisi Sevgi K.'nı yardımı ile saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan dolandırıcı sevgililerden Altan A.'nın suç kaydı ise pes dedirtti. Yaralama, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 14 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Altan A.'nı geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar'da yine kendisini polis olarak tanıtarak 85 yaşındaki A.A.'yı 90 bin TL dolandırdığı ve arandığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı sevgililerden Altan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken sevgili Sevgi K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı
27 Şubat 2021 18:03		 Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 18:00
Maltepe'de grev nedeniyle sokaklardaki çöpler 5 gündür toplanmıyor
27 Şubat 2021 14:57		 İnşaatın su tesisatını yapan 16 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti
27 Şubat 2021 13:20
Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü nişan töreninde yakalandı
27 Şubat 2021 13:13		 Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama
27 Şubat 2021 13:12
Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı
27 Şubat 2021 13:09		 Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar
27 Şubat 2021 13:07
Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı
27 Şubat 2021 12:33		 Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
27 Şubat 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı18:00 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor18:00 - İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi17:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama17:32 - 2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi17:30 - Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti
17:29 - Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor17:27 - 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak17:26 - MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu17:14 - Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor17:13 - Teröristlerin korkulu rüyası: 'Şimşekler Taburu'17:09 - 'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı
16:55 - Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun16:43 - Boşanma davası aşamasında silahına el konulan polis memuruna Anayasa Mahkemesinden ret16:40 - Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı16:33 - Miçokatis'e ders: Türkiye Akdeniz ülkesidir, dışlanamaz16:30 - Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
16:27 - Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Biyokimya 1
pozii 2
cümbüş 2
meluncanlar 1
ibrişim 1
Parayla saadet olmaz 2
en sevdiğiniz gün 6
charles bronson 1
Tuşlu telefon 4
gel tezkere 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam