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Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, karla kaplı arazide sıfırın altında 18 derecede arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimi alıyor.
 27 Şubat 2021 17:29
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Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor

Kentte görevli JAK timleri, kış eğitimleri kapsamında 2900 metre yükseklikteki, beyaz örtüyle çevrili Ergan Dağı'nın zor ve engebeli arazisinde arama kurtarma eğitimi faaliyeti icra ediyor.

Uzman jandarma, uzman çavuş ve astsubaydan oluşan 7 kişilik JAK timi, "tesis kurma", "arama kurtarma teknikleri", "çığ altında kurtarma", "yer belirleme", "karda yürüme", "heyelan tehlikesi bulunan yerlerin tespiti" ile "yoğun kar ve tipi altında hayatta kalma" gibi konularda eğitimlerden geçiyor.

Turistlerin can güvenliği için 7/24 görevdeler

JAK timleri, aldıkları eğitimlerle kar motorları, paletli kar aracı ve arama kurtarma köpeği desteğinde Ergan Dağı ile Ergan Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerin can güvenliği için 7/24 görev yapıyor.

Bilgilerini tazelemek ve olaylara müdahale reflekslerini geliştirmek için çalışma yapan timler, olası çığ, kaybolma ve mahsur kalma gibi senaryolar üzerinden tatbikatlar da gerçekleştiriyor.

Eğitimler zorlu arazilerde gerçekleştiriliyor

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Karpuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarındaki Ergan Dağı'nda gerçekleştirdikleri eğitimle her daim göreve hazır olduklarını söyledi.

Zorlu arazi ve hava koşullarında çalışma yaptıklarını ifade eden Karpuz, şöyle konuştu:

"JAK timi olarak yaz kış demeden eğitimlerimizi zorlu arazi koşullarında vatandaşların can ve mal güvenliği için sürdürüyoruz. Biz genellikle bu eğitimlerimizi sorumluluk sahası ve arazi yapısının uygunluğu nedeniyle Ergan Dağı'nda gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerdeki amacımız, her türlü doğal afet ve olaya karşı JAK timimizin hızlı şekilde olaylara müdahalesini sağlamak."

Doğal afetlerde görev almanın yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için sık sık eğitimler yaptıklarını belirten Karpuz, "Çığda arama kurtarma, teleferikten kurtarma, yaralı vatandaşlarımızı bulma ve kurtarma ile zor hava koşullarında hayatta kalmak gibi her türlü olumsuzluklara karşı eğitimlere devam ediyoruz. Bu eğitimler, özeldir. Timde bulunan arkadaşlarımızın tamamı bu eğitimleri başarılı şekilde tamamlamıştır." dedi.
Anadolu Ajansı
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