İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi
|27 Şubat 2021 18:00
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Maltepe Belediyesi'nde 5 gün önce başlayan grev nedeni ile temizlik işçileri de iş bırakınca, sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı.
Bunun üzerine İBB devreye girdi. İBB'den yapılan açıklamada Maltepe'deki çöplerin İBB ekipleri tarafından toplanmaya başladığı duyuruldu.
İBB, grevdeki işçilerin ve sendikanın tepki gösterdiği çöp toplama kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ayrım yapmadan 39 ilçe belediyesi sakinlerine aynı mesafede ve eşit hizmet götürmektedir" denildi.
İşçiler karşı karşıya geldi
İBB'nin çöp toplamak için gönderdiği işçiler arasında da gerginlik yaşandı. Maltepe Belediyesi işçileri, grev kırmakla suçladığı İBB temizlik ekiplerini çalıştırmamak istedi.
Genel-İş Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Küçükyalı'da işçi arkadaşlarımıza yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından planlı bir saldırı yapıldı. Gerekli araştırmaları yapıyoruz ilerleyen saatlerde bunu organize eden işçilere saldırtan kişileri yapacağımız basın açıklaması ile tek tek açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.
Maltepe Belediyesi temizlik işçilerinin grevi devam ederken grev kırıcılar ortalıkta kol geziniyor.İşçi Mahallesi (@iscimahallesi) February 27, 2021
Grev Kırıcı⬇️
"Grevin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla patronun veya yardımcı olan bir başkasının yasalara aykırı eylemlerde bulunması"#MaltepedeGrevVar
📽️ @yasarustaportal pic.twitter.com/E7kjdXtZjz
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