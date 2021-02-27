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İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi

Maltepe Belediyesi'nde yaşanan grev nedeniyle sokaklarda biriken çöpler İBB tarafından toplanıyor. Sendika tarafından 'grev kırıcılığı' ile suçlanan İBB "halk sağlığı için çöplerin toplanmaya başladığını" açıkladı
 27 Şubat 2021 18:00
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İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi

Maltepe Belediyesi'nde 5 gün önce başlayan grev nedeni ile temizlik işçileri de iş bırakınca, sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı.

Bunun üzerine İBB devreye girdi. İBB'den yapılan açıklamada Maltepe'deki çöplerin İBB ekipleri tarafından toplanmaya başladığı duyuruldu.

İBB, grevdeki işçilerin ve sendikanın tepki gösterdiği çöp toplama kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ayrım yapmadan 39 ilçe belediyesi sakinlerine aynı mesafede ve eşit hizmet götürmektedir" denildi.

İşçiler karşı karşıya geldi

İBB'nin çöp toplamak için gönderdiği işçiler arasında da gerginlik yaşandı. Maltepe Belediyesi işçileri, grev kırmakla suçladığı İBB temizlik ekiplerini çalıştırmamak istedi.

Genel-İş Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Küçükyalı'da işçi arkadaşlarımıza yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından planlı bir saldırı yapıldı. Gerekli araştırmaları yapıyoruz ilerleyen saatlerde bunu organize eden işçilere saldırtan kişileri yapacağımız basın açıklaması ile tek tek açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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