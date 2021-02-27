Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı
İZMİR'de, motosikletli yunus ekibi, aniden manevra yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
|27 Şubat 2021 18:03
|+Aa- Yazdır
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tepecik alt geçidinde meydana geldi. Sağ şeritte giden 35 A 4870 plakalı motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün aniden manevra yaptığı 45 EP 311 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yunus polisi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında, Tepecik alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 18:00
|'Polisim' diyerek yaşlıları dolandırarak 360 bin TL vurgun yaptı
27 Şubat 2021 17:09
|Maltepe'de grev nedeniyle sokaklardaki çöpler 5 gündür toplanmıyor
27 Şubat 2021 14:57
|İnşaatın su tesisatını yapan 16 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti
27 Şubat 2021 13:20
|Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü nişan töreninde yakalandı
27 Şubat 2021 13:13
|Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama
27 Şubat 2021 13:12
|Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı
27 Şubat 2021 13:09
|Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar
27 Şubat 2021 13:07
|Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı
27 Şubat 2021 12:33
|Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
27 Şubat 2021 12:20