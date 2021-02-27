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Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.
 27 Şubat 2021 18:18
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Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Taşova AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başkan Bayram Öztürk'ün tedavisine Taşova Devlet Hastanesi'nde izole olarak devam edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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