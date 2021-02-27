Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini öven devletler artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi.
|27 Şubat 2021 18:19
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Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.
Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor
Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli. pic.twitter.com/kkwD7vMzwrDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2021
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