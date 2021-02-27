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İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
 27 Şubat 2021 18:21
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İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün 2 mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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