Vaka sayıları açıklandı: Test sayısı 33 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
|27 Şubat 2021 20:21
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 621 olarak açıklandı.
Test sayısı 33 milyon 065 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1.187 oldu.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
27 Şubat 2021 18:18
|Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan aşı öncesi ağrı kesici uyarısı
27 Şubat 2021 16:00
|Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01
|Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
|Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat hayatta kalabiliyor
24 Şubat 2021 22:36
|DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
|Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü
23 Şubat 2021 23:28
|Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41
|Bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını ortaya çıkardı
23 Şubat 2021 21:38
|Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00