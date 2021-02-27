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Gizlilik davası TikTok'a pahalıya patladı!

TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video uygulamaların sahibi ByteDance, TikTok'un kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarına karşılık gizlilik ihlalleri nedeniyle açılan 21 dava için ABD'ye 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
 27 Şubat 2021 18:42
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Gizlilik davası TikTok'a pahalıya patladı!

Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Federal davada, Tiktok'un, yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depolayarak Illinois eyaleti "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası"nın ihlal ettiği ifade edildi.

TikTok'un e-posta yoluyla yaptığı açıklamada ise uygulamanın kullanıcı topluluğu için güvenli ve eğlenceli bir ortam oluşturmayı hedeflediği belirterek davada varılan anlaşma kapsamında ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor.

Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

TikTok mail üzerinden yaptığı açıklamada, "İddialara katılmasak da, TikTok olarak kullanıcıları için güvenli ve keyifli bir deneyim yaratmaya odaklamak istiyoruz" dedi.

TikTok'un ABD'de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama özellikle genç Amerikalılar arasında popüler. WeChat uygulamasınınsa günde ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var.
Anadolu Ajansı
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