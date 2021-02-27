1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Diş fırçası ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.
 27 Şubat 2021 18:56
+Aa- Yazdır
Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile daha önce alınan karar kapsamında diş fırçası ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 6 milyon 289 bin 963 adet olacak ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2 milyon 96 bin 654 adedi geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan, başvuru sırasına göre 'ilk gelen ilk alır' yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bin adedi geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde geçerlilik süresinin bitiminde Bakanlığa iadesi zorunlu olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
27 Şubat 2021 17:27		 TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor
27 Şubat 2021 16:05
Sıcaklıkların arttığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı
27 Şubat 2021 11:18		 Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak
27 Şubat 2021 11:14
Ekonomi ve Hukuk reform paketinin detayları belli oldu: 81 ile kurulacak..
27 Şubat 2021 09:21		 Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
27 Şubat 2021 08:59
Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
27 Şubat 2021 08:40		 Yatırım teşvikli ekonomi paketi
27 Şubat 2021 08:35
Ankara'nın en uzun tüneli yarın açılacak
26 Şubat 2021 19:10		 Borç yapılandırmada ilk ödeme için son gün 1 Mart
26 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı19:54 - Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna doğum günü sürprizi19:14 - Elif hemşire: Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim19:03 - NATO: Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır18:56 - Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı18:54 - Güneş enerjisi ile belediye bütçesine 15 milyon liralık katkı
18:42 - Gizlilik davası TikTok'a pahalıya patladı!18:21 - İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu18:19 - Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini öven devletler artıyor18:18 - Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı18:03 - İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı18:00 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
18:00 - İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi17:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama17:32 - 2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi17:30 - Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti17:29 - Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor
17:27 - 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yul brynner 1
cümbüş 2
şey gibi bi şey 1
küresel soğuma 1
pozii 2
homeless 1
banjo 2
ibrişim 1
akrostiş 1
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam