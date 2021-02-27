Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
|27 Şubat 2021 18:56
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Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile daha önce alınan karar kapsamında diş fırçası ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.
Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 6 milyon 289 bin 963 adet olacak ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2 milyon 96 bin 654 adedi geçemeyecek.
Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan, başvuru sırasına göre 'ilk gelen ilk alır' yöntemiyle dağıtılacak.
Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bin adedi geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için düzenlenecek.
Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde geçerlilik süresinin bitiminde Bakanlığa iadesi zorunlu olacak.
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