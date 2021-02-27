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Elif hemşire: Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen hemşireler yaşadıkları zorlukları anlattı.
 27 Şubat 2021 19:14
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Elif hemşire: Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görevli hemşire Elif Pat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde hastalık riski taşıdığı için eve korkarak gittiğini belirtti.

Halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastanenin misafirhanesinde karantinaya alındığını anlatan Pat, "Hastalığı çok ağır atlattım, 3-4 gün yürüyemedim." dedi.

Hastalığın herkeste farklı belirtiler gösterdiğini ve bu nedenle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu vurgulan Pat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Virüsü atlattıktan sonra bir aya kadar yürüyemedim, ayaklarım çok ağrıdı. Halsizlikten dolayı çok çabuk yoruluyordum. 6 aya kadar yorgunluk hissi geçmedi. Herkeste olduğu gibi ben de tat ve koku alamadım. Halsizlik ve nefes darlığı gibi etkisi çok ciddi oluştu. Daha önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde de çalıştım. Orada da gördüm ki insanlar çok zor şeyler yaşıyor. Biz de bu durumu görüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Hayat ve yaşamak çok güzel. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeliyiz."

"Bende ölüm korkusu oluştu"

Kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Esra Hoşaf (28) ise yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve zor bir süreç geçirdiğini belirtti.

Çalıştığı sırada kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve yutkunma sıkıntısı oluşmaya başladığını anlatan Hoşaf, test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde kendini karantinaya aldığını söyledi.

Hoşaf, nefes almakta zorlandığını ve ağır bir süreç geçirdiğini anlatarak, "Bende ölüm korkusu oluştu, geceleri yatamadım. Odada tek başıma karantinada kaldım. Sağlıkçı olduğum için ateşim yükseliyor mu, tansiyonum yükseldi mi? diye sürekli tedirginlik vardı. İlaçlarımı kullandım, karantinanın 3. gününde kas ağrısı oluştu. Tat ve koku alamıyordum, yediğim ve içtiğimden bir şey anlamıyordum. Özellikle nefes darlığı şikayetim vardı. Odanın içinde bile yürürken nefes nefese kalıyorsunuz." dedi.

Karantina süreci bittikten sonra da hastalığın etkilerinin sürdüğünü aktaran Hoşaf, "Etkisi bir ay geçmedi, kimsenin 'ben gencim' diye düşünmemesi, herkesin özenle maske takması gerekiyor. Belirtiler olduğu zaman da mutlaka acil servise başvurmak gerekiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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