Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
|27 Şubat 2021 19:54
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Hakan Akdere'nin oğlu Eymen'in ailesiyle kente geldiği bilgisini aldı.
Dernek tarafından Eymen'in 8'inci yaş günü için doğum günü etkinliği organize edildi.
Doğum günü etkinliğine Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile katılan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Eymen'e sürpriz yaptı.
Eymen, Cebeloğlu'nu pasta ile görünce büyük mutluluk yaşadı.
Cebeloğlu, Eymen'e doğum günü dolayısıyla çeşitli hediyeler verdi.
Şehit ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cebeloğlu'na teşekkür etti.
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