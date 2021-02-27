Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy öğretmenlerine çağrıda bulunarak okul kütüphanelerindeki eksik kitapları bildirmelerini istedi.
|27 Şubat 2021 19:55
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Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.
📚Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 27, 2021
Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir. pic.twitter.com/puu83srwEs
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