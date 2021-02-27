1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy öğretmenlerine çağrıda bulunarak okul kütüphanelerindeki eksik kitapları bildirmelerini istedi.
 27 Şubat 2021 19:55
+Aa- Yazdır
Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
NATO: Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır
27 Şubat 2021 19:03		 Güneş enerjisi ile belediye bütçesine 15 milyon liralık katkı
27 Şubat 2021 18:54
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini öven devletler artıyor
27 Şubat 2021 18:19		 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama
27 Şubat 2021 17:50
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu
27 Şubat 2021 17:26		 Teröristlerin korkulu rüyası: 'Şimşekler Taburu'
27 Şubat 2021 17:13
Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun
27 Şubat 2021 16:55		 Miçokatis'e ders: Türkiye Akdeniz ülkesidir, dışlanamaz
27 Şubat 2021 16:33
Erdoğan: Dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz
27 Şubat 2021 15:46		 AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ı FETÖ ile birlikte gerçekleştirdiler
27 Şubat 2021 13:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı19:54 - Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna doğum günü sürprizi19:14 - Elif hemşire: Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim19:03 - NATO: Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır18:56 - Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı18:54 - Güneş enerjisi ile belediye bütçesine 15 milyon liralık katkı
18:42 - Gizlilik davası TikTok'a pahalıya patladı!18:21 - İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu18:19 - Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini öven devletler artıyor18:18 - Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı18:03 - İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı18:00 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
18:00 - İBB, çöpleri toplamaya başladı. Sendika 'grev kırıcı' dedi17:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama17:32 - 2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi17:30 - Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti17:29 - Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor
17:27 - 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cemre 1
4 x 4 1
hayırlı cumalar 3
Evde kalmış 2
Malakan 1
evlilik çeteleri 3
ip merdiven 1
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
meluncanlar 1
Tuşlu telefon 4
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam