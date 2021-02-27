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Kudret narının kırık tedavisinde olumlu etkileri tespit edildi

Kütahya'da yapılan deneysel ve klinik çalışmalar sonucu, kudret narı meyvesinin, kırık tedavisinde olumlu etkiye sahip olduğunun tespit edildiği bildirildi.
 27 Şubat 2021 20:14
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Kudret narının kırık tedavisinde olumlu etkileri tespit edildi

Uzman Doktor Burhan Öztürk'ün kudret narının kırık tedavisinde etkili olduğuna yönelik hazırladığı tez üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal başkanlığındaki ekip tarafından 5 yıl önce başlatılan bilimsel çalışma başarıyla sonuçlandı.

Doç. Dr. İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kudret narı meyvesinin kırık kaynamasına olan etkisini hayvan deneyleriyle ispatladıklarını söyledi.

Klinik olarak kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıdığını belirten İnal, şöyle devam etti:

"Yaptığımız fare çalışmasıyla bu bitkinin kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik, hem biyomekanik olarak ispatlamış olduk. Bu çalışmayla aslında biz dünyada bir teki başardık ve bu konudaki tek çalışma olarak literatüre de girdik. Biz bu çalışmamızı uluslararası tanınan, iyi bir dergide yayın için kabul aldık. Bu bizim için de mutluluk verici bir olay. Hem üniversitemiz için, hem de buna Kütahya'da imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki aşama da bu çalışmamızı insanlarda uygulamak. İnsanlarda da kaynamanın olumlu olduğunu görebilmemiz ve bu durumun gerçekleşerek kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır."

KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Uzman Doktoru Burhan Öztürk de kudret narıyla ilgili literatürde yapılmış yara iyileştirme, diyabet hastaları üzerindeki etkileri gibi çok sayıda çalışma bulunduğunu söyledi. Öztürk, ancak bu meyvenin kemik kırıkları üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışmanın olmadığını fark etmeleri üzerine ilk çalışmayı başlattıklarını dile getirdi.

Doç. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu ise kırık kaynamasının hem hasta hem de hekimler için zor bir süreç olduğunu vurgulayarak "Tedavi sürecinde zaman zaman yan ürünler gerekebiliyor. Bunun için farklı ürünler kullanabiliyoruz. Kudret narı da bunun sağlanmasında bize yardımcı olacak. Beklentimiz bilimsel çalışmanın klinik çalışmalarla desteklenip sonraki süreçte kırık kaynamasındaki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek." ifadesini kullandı.

Çalışmalara Dr. Sabit Numan Kuyubaşı, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümünde görev yapan Uzman Doktor Burhan Öztürk, Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Değer, Op. Dr. Alaaddin Oktar Üzümcügil, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Basri Karayel ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök katkı sağladı.
Anadolu Ajansı
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