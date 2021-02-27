Fatih öğretmen, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİMDEKİ ERTELEMEYE DAİR AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimdeki erteleme dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre her ilde değil, illerin salgın koşullarına göre, risk bulunmayan illerde, Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceğine vurgu yapıldı