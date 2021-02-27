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Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya yeni dava

Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 21 kişi hakkında daha soruşturma tamamlanarak 33 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
 27 Şubat 2021 20:31
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Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya yeni dava

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 21 kişi hakkında daha 6 ay ile 33 yıl 6 ay arasında sürelerde hapis istemiyle dava açıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Barış Bozkurt, Deniz Demir, Levent Gök, Murat Emir, Kenan Nuhut ve Yıldırım Kaya ile Cumhuriyet Halk Partisi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, Abdullah Gündoğdu, Cahit Köse, Celil Ekşi, Cevdet Sarıtaş, Erhan Kökmen, Gazi Yalama, Gülbeyaz Onbaşı, Halil İbrahim Topçu, Hasan Durut, Hasan Hüseyin Destan, Hüseyin Aydın, Hüseyin Kesti, Hüseyin Üzüm, Mehmet Arif Arslan, Mustafa Ayaz, Mustafa Gülebakan, Nuh Resimci, Osman Kılıç, Ömer Faruk Sarıgün, Ramazan Onbaşı ve Yasin Çakırgöz, şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilere "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "Yaralamaya teşebbüs", "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede şüpheliler için 6 ay ile 33 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

- İddianameden

İddianamede, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olayların devamında, sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğunun bildirilmesi üzerine, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Müşteki Kılıçdaroğlu'nun saat 13.17 sularında beraberindekilerle cenaze töreninin yapıldığı alana girdiği bildirilen iddianamede, bu sırada törene katılan bazı vatandaşların, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin aleyhine slogan attığı, Kılıçdaroğlu'nun törene katılmasının protesto edildiği belirtildi.

Cenaze namazının ardından protestoların tekrar başladığı ifade edilen iddianameye göre, Kılıçdaroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı nezaretinde ilerlerken, kalabalık bir grubun yaklaştığının görülmesi üzerine saat 13.50'de güvenlik amacıyla Rahim Doruk'a ait eve alındı.

Olaylar sırasında, Kılıçdaroğlu'nun beraberinde bulunan kişiler ve kolluk görevlilerinden yaralananlar oldu.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun Rahim Doruk'a ait eve girdiği sırada eve doğru taş, sopa ve pet şişe atmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu, kalabalıktan bazı kişilerin eve girmek istediği, olayların devamında evin önünde toplanan kalabalığın müşteki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestosunu sürdürdüğü ve "Yakın o evi" şeklinde sloganlar attığı, müşteki ve beraberindekilerin evden çıkmasının engellendiği aktarıldı.

Kalabalıktan bazı kişilerin, evin önüne yaklaşmaya çalışan CHP'ye ait minibüse taş atarak zarar verdiği bildirilen iddianamede, minibüsün evin önünden uzaklaşmasıyla içeride bulunan müştekilerin çıkışına engel olunduğu kaydedildi.

İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekilerin, zırhlı araç ve takviye kuvvetlerle güvenliğin sağlanması üzerine saat 15.10 sıralarında evden çıkarıldıkları anlatıldı.

İddianameye göre, şüphelilerden Yasin Çakırgöz, Kılıçdaroğlu'na, Ömer Faruk Sarıgün de Levent Gök'e vurdu. Şüphelilerden Osman Kılıç, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kesin lan önünü." diye bağırdı.

- Hazırlık yok

İddianamede, tören için yapılan rutin hazırlıklar haricinde cenaze töreninde olay çıkabileceğine yönelik veya bu yönde hazırlık yapıldığına dair olay öncesinde herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı, olay sonrası yapılan araştırmalarda saldırı hazırlığı yapıldığı yönünde herhangi bir somut delilin tespit edilemediği vurgulandı.

Şüphelilerin bir suç işleme kararının icrası kapsamında değil, cenaze merasimine iştirak etmek amacıyla toplandıkları belirtilerek, Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelmesiyle başlayan protestoların, daha sonra suç oluşturan eylemlere dönüştüğü ve şüphelilerin eylemlerinden yaralama kastı ile hareket ettiklerinin değerlendirildiği bildirildi.

İddianame, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili daha önce 36 kişi ile yaşı 18'den küçük 11 kişi hakkında Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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