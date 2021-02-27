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'Savcılık görüntü istedi, polis 'sildik' dedi' haberine yalanlama

Gaziantep Valiliği, bir internet sitesinde yer alan, "16 yaşındaki çocuğa darp iddiası: Savcılık görüntü istedi, polis 'sildik' dedi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 27 Şubat 2021 20:51
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'Savcılık görüntü istedi, polis 'sildik' dedi' haberine yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili yapılan incelemenin sonucu, 3 Mart 2020'de A.G'nin polisten kaçan şahısların arasında olması nedeniyle yakalandığı, gerekli inceleme ve kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edildiği belirtildi.

3 OCAK TARİHLİ GÖRÜNTÜLER GÖNDERİLDİ

Bir sonraki gün anne Ş.A'nın oğlunun emniyette bulunduğu süreçte darp edildiği iddiasıyla, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şikayetle ilgili soruşturmanın selameti açısından farklı bir kolluk birimi olarak soruşturmayı yürüten İlçe Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına eklenmesi için şahsın polis merkezinde tutulduğu yerlere ait görüntüler gönderilmiştir. Konu ile ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca A.G'nin şikayetiyle ilgili darp izi olmadığını tespit eden görevli doktorun bilgisine de başvurulmuş ve 10 Eylül 2020 tarihinde konuyla ilgili işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ayrıca karar sonrasında yapılan itiraza da Nizip Sulh Ceza Hakimliği tarafından ret kararı verilmiştir."

8 AY SONRA YENİDEN İTİRAZDA BULUNDU

İtirazın reddinin ardından anne Ş.A'nın 15 Ekim 2020'de tekrar ifade odası görüntülerini istemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 4 Ocak'ta polis merkezi ifade odasına ait görüntü kaydı istenmiştir. A.G. hakkında belirtilen tarihte sadece kimlik tespit işlemi yapıldığından, ifade odasında herhangi bir işlem yapılmamış, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına cevaben bu kapsamda ifade odası kaydının bulunmadığı, ayrıca tarih itibarıyla teknik olarak takribi bir sene öncesine ait kayıtların tutulamadığı, sadece 30 günlük kayıt tutulduğu bildirilmiştir. A.G'nin polis merkezinde tutulduğu yerlere ait tüm görüntüler daha önce gönderildiği üzere Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında mevcuttur."
Anadolu Ajansı
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