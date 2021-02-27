Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Afrika'dan, Orta Avrupa, İtalya üzerinden gelen toz bulutları, Trakya'ya ulaştı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün havanın açık olduğu gözlenirken, toz bulutları vatandaşlar tarafından fark edilmedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, zaman zaman gerek Afrika'dan gerek Arabistan'dan Sahra Çölleri'nden bir tozlanma meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rüzgarlarla birlikte atmosferin yüksek kesimlerine bu toz kütleleri hareket ediyor. Oradan da taşınıyor. Genelde ülkemizde Güneydoğu bölgesinde etkisi çok fazla görülüyordu. Ama son zamanlarda Afrika'dan veya Arabistan'dan kaynaklanan çöl tozlarının Avrupa'ya giriş yaptığı, Avrupa'dan da ülkemize doğru hareketlendiği yönünde bizim de bilgilerimiz oldu. Bu bölgede özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hava kalitesine, özellikle partikül madde konsantrasyonuna baktığımız zaman bugünkü son veriler elimizde yok ama dün ve ondan önceki gündeki atmosferdeki partikül madde miktarına baktığımız zaman bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Örneğin partikül 10 mikrometre çapındaki partiküllerin Edirne'deki 25 Şubat yani Çarşamba günkü konsantrasyonu 129 mikrogram/metreküp iken dün 146 mikrogram/metreküpe ulaşmış durumda. Benzer şekilde Tekirdağ'da da birkaç mikrogram/metreküplük artış var. Ama biz özellikle PM 2.5 dediğimiz daha küçük partikül maddelerin yüksek mesafelerde ve uzun mesafelerde taşındığını biliyoruz. PM 2.5'un konsantrasyonlarına baktığımız zaman da yine Edirne'de bir artış var. 40 mikrogram/metreküpten 44 mikrogram/metreküpe çıkmış."

Toz bulutlarının bu haliyle sağlığı tehdit etmeyeceğini belirten Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bunun 500- 600 mikrogram/metreküplere çıktığı dönemler de yaşanmıştır ülkemizin değişik yerlerinde. O seviyelerde anlık olarak akut olarak bir sağlık etkisinden söz edebiliriz ama bu henüz daha şiddetli bir sağlık etkisi oluşturabilecek bir konsantrasyon değil. Ama bir taşımından söz edebiliriz, bu doğru bir yaklaşım. Son 2 günde bir miktar partikül madde konsantrasyonlarında artış var. Bu partikül maddelerin çöl tozlarının içerisindeki bazı ağır metaller sağlık üzerinde etkilidir. Ondan dolayı riskler oluşturur. Ama yarın ve yarından sonra sıcaklıkların düşmesi ve bir yağış bekleniyor. Bu yağışla birlikte bu çöl tozlarının da çok fazla etkisi olmamakla birlikte çöl tozlarının da yıkanarak atmosferden temizlenmesini bekliyoruz. Netice olarak şunu söyleyebiliriz, evet Trakya bölgesinde çöl tozları diye tanımladığımız partiküllerin bir girişini sezinleyebiliyoruz ölçüm istasyonlarının sonuçlarına göre. Her ne kadar bugünkü sonuçlar elimizde olmasa bile son birkaç gün içerisinde bir miktar artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.