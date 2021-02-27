1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Galatasaray, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 8'e çıkardı.
 27 Şubat 2021 21:09
+Aa- Yazdır
Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray yenilmezlik serisini BB Erzurumspor karşılaşmasında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı bu mücadele ile birlikte ligdeki galibiyet serisini 8'e çıkardı. Cimbom bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması
26 Şubat 2021 17:45		 Türkiye modern statları ile parlıyor
25 Şubat 2021 19:33
Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı
25 Şubat 2021 13:59		 Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
23 Şubat 2021 21:39
Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
23 Şubat 2021 15:53		 Fenerbahçe'den evinde 5. mağlubiyet
21 Şubat 2021 21:02
'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi başlıyor
20 Şubat 2021 20:09		 Türkiye, transfer harcamasında 10. sırayı elde etti
17 Şubat 2021 20:28
Nihat Özdemir: 1 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak
17 Şubat 2021 16:26		 Mesut Özil'in imzaladığı formalar rekor fiyata satıldı
15 Şubat 2021 17:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:10 - Yüz yüze sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk cevapladı21:37 - 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü!21:34 - Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı21:33 - Hatay'da AK Parti Gençlik kolları özür diledi21:29 - HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler21:22 - Evlat nöbetindeki baba: HDP, terörle iş birliği yapıyor
21:16 - Facebook'ta satılık Amazon ormanı skandalı!21:09 - Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı20:59 - Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz20:54 - MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı20:51 - 'Savcılık görüntü istedi, polis 'sildik' dedi' haberine yalanlama20:31 - Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya yeni dava
20:21 - Vaka sayıları açıklandı: Test sayısı 33 milyonu geçti20:18 - Fatih öğretmen, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı20:14 - Kudret narının kırık tedavisinde olumlu etkileri tespit edildi20:13 - Salgın, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırdı19:55 - Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı
19:54 - Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor
Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 1
şu an çalan şarkı 3
hayırlı cumalar 3
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
arka sokaklar 2
Malakan 1
homeless 1
cemre 1
evlilik çeteleri 3
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam