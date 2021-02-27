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Facebook'ta satılık Amazon ormanı skandalı!

Sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün yasa dışı satıldığı belirtildi. Son dönemlerde karanlık siciliyle ön plana çıkan çözüm için yerel yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi
 27 Şubat 2021 21:16
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Facebook'ta satılık Amazon ormanı skandalı!

Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi. Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi.

Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi. Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu.

Facebook Marketplace'de Portekizce orman kelimesi ve benzeri terimlerle aramalar yapınca, Brezilya'nın Amazon bölgesinde yasadışı şekilde işgal edilmiş yerlerin satılığa çıkarıldığına dair ilanlar buldu.

Amazon'da işgal ettiği yerleri ağaç yakarak tarım arazisi diye satışa çıkaran bir kişi, BBC'ye "Devlet yetkililerinin denetlemesi riski bulunmuyor" dedi.

Karanlık siciline yeni bir vaka eklenen Facebook, BBC'nin sorularına, çözüm için yerel yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduğu yanıtını verdi. Ama çevre koruma ve yerli hakları örgütleri, Jair Bolsonaro hükümetinin bu duruma müdahale etmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Kaninde isimli Çevreci STK'nin başındaki Ivaneide Bandeira, "İşgalciler, Facebook'ta yasadışı toprak satışı yapma utanmazlığı gösterecek kadar kendilerini güçlü hissettikleri bir noktadalar şu an" dedi.

Kaninde ile Uru Eu Wau Wau yerlilerinin birlikte çalıştığı Rondönia, Amazon bölgesinde yağmur ormanlarının en yoğun şekilde yok edildiği eyalet.

İşgalciler, yasadışı şekilde ağaçları yaktıktan sonra bölgenin 'koruma altında' statüsünün kaldırılması için siyasiler nezdinde lobi yapıyor. İstediklerini elde ettikten sonra devletten toprağı satın alıp yasal sahibi haline geliyor.

EN AZ 1 MİLYON YERLİNİN MEMLEKETİ

BBC'nin araştırması, Uru Eu Wau Wau kabilesinin 200 üyesinin yaşadığı rezervasyon içindeki toprakların da satılmaya çalışıldığını ortaya koydu. Bu bölgede dış dünyayla teması bulunmayan en az 5 kabile daha yaşıyor.

Yeryüzündeki yağmur ormanlarının 3'te 1'inin bulunduğu Amazon, en az 1 milyon yerlinin memleketi konumunda.

BBC'nin elindeki bulgularla ilgili soru yönelttiği Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Bolsonaro yönetiminin çevreye karşı işlenenler dahil her türlü suça karşı sıfır hoşgörü hükümeti olduğunu, ama pandeminin denetleme ve düzenleme çabalarını olumsuz etkilediğini savundu.

BOLSONARO DÖNEMİNDE EN ÜST SEVİYEDE KAYIP

Son 10 yılda en üst düzeyine ulaşan Amazon'daki orman kaybı, Bolsonaro'nun devlet başkanlığına geldiği Ocak 2019'dan beri en yüksek hızda seyrediyor. 'Brezilyalı Trump' lakaplı aşırı sağcı liderin bölgede ağaç kesimine neden olan tarım ve her türlü işi teşvik etmesi sonucu tarım, hayvancılık, kerestecilik, madencilik sanayileri yağmur ormanlarının hızla kökünün kazınmasının öncüsü haline geldi. Bolsonaro, çevre koruma yasalarını ihlal edenleri cezalandırma ve hatta hapse yollama yetkisine sahip federal kurumların fonlarını da kesti. Geçen yaz Amazon'u kavurup kül eden rekor sayıda yangının varlığını inkar eden Brezilya Devlet Başkanı, kendi hükümetinin elindeki binlerce yangına dair veriyi de 'yalan' diye nitelemişti.
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