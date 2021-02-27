Hatay'da AK Parti Gençlik kolları özür diledi

AK Parti'den Hatay il gençlik kongresinde yaşanan görüntüler için özür geldi. İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yayınlanan özür metninde davulla, temaslı şekilde dans eden partililer hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

İlde kongre sonrasında sıkı denetim kararı alınırken, Hatay Valiliği de tüm toplantı, gösteri ve etkinlikleri 6 Mart 2021'e kadar yasakladı. Bu hafta sonu yasakları ile denetimler artırıldı.

'DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI'

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kongrede, maske, mesafe ve temizlik kurallarına başlangıçtan itibaren en üst düzeyde dikkat edildiği belirtildi ve "tasvip edilmeyecek durumdan dolayı ilgili kişiler hakkında disiplin sürecinin başladığı" duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kongre salonu girişinde tüm katılımcılarımız maske ve mesafe kurallarına uymuş, salon girişinde dezenfektan dağıtımı yapılmış ve gerektiği gibi kullanılmasının elzem olduğu tüm katılımcılarımıza hatırlatılmıştır. Ancak tüm uyarılar ve hassasiyete rağmen, kongremiz bitip katılımcıların dağılmasından sonra salonda görevli olan bazı arkadaşımız, tüm kongre boyunca dikkat ettiğimiz ve kendilerine hatırlattığımız kurallara rağmen asla tasvip edilmeyecek bir durum içerisine girmiş ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak salgın kuralları ihlalinde bulunmuşlardır. Partimiz bu üzücü durum karşısında disiplin kurulu işlemlerine başlamış olup ilgililerle alakaları olarak gereken çalışmayı yapmaktadır. Oluşan durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler, saygılar sunarız."

İLDE BÜTÜN TOPLANTI VE GÖSTERİLER YASAKLANDI

Hatay Valiliği de tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel gibi tüm etkinlikleri 19 Şubat itibariyle 15 gün boyunca yasakladı. İlde hafta sonu yasakları ile denetimler de sıklaştı. Polis ekipleri, yolda durdurduğu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olup olmadıklarını kontrol etti.