Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecanlandıran gelişme!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı online program ile atılacağını duyurdu.
|27 Şubat 2021 22:14
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Bakan Dönmez, konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulundu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne değinen Dönmez, "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılım ile atacak" dedi.
Dönmez ayrıca, "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4-5 bin kişiyi orada istihdam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz" dedi.
"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen bakan, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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