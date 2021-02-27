Bakan Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyet Gazetesine, öğretmen atama sayıları ve formasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMA SAYILARI

Bakan Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasının devamının gelip gelmeyeceği yönündeki soruya "Kesinlikle evet, devamı gelmeli" dedi. Ama Bakan olarak, bütçe olanakları çerçevesinde bunun zor olabileceğini söyledi.

Selçuk, gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada da "Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek." dedi.

FORMASYON YERİNE ÖMB TYL AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, formasyon belgesi konusunda ise "Bu yılki öğretmen alımlarında, 1 Ocak 2021 tarihine kadar pedagojik formasyon belgesi mevcut olanlar hak kaybına uğramayacak. Bundan sonraki süreçte öğretmen aday adayları için yükseköğretim kurumları tarafından "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" açılacak." dedi.