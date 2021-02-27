Bakan Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması
|27 Şubat 2021 22:19
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyet Gazetesine, öğretmen atama sayıları ve formasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.
ÖĞRETMEN ATAMA SAYILARI
Bakan Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasının devamının gelip gelmeyeceği yönündeki soruya "Kesinlikle evet, devamı gelmeli" dedi. Ama Bakan olarak, bütçe olanakları çerçevesinde bunun zor olabileceğini söyledi.
Selçuk, gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada da "Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek." dedi.
FORMASYON YERİNE ÖMB TYL AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, formasyon belgesi konusunda ise "Bu yılki öğretmen alımlarında, 1 Ocak 2021 tarihine kadar pedagojik formasyon belgesi mevcut olanlar hak kaybına uğramayacak. Bundan sonraki süreçte öğretmen aday adayları için yükseköğretim kurumları tarafından "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" açılacak." dedi.Yüz yüze sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk cevapladı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
27 Şubat 2021 14:06
|İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor
27 Şubat 2021 10:40
|MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı
26 Şubat 2021 13:30
|Konya mesleki eğitimde zirveye oynuyor
26 Şubat 2021 11:14
|Bakan Selçuk: Adaylar, daha fazla öğretmen atama talebinde haklı
25 Şubat 2021 15:49
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
25 Şubat 2021 14:46
|Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız
25 Şubat 2021 12:59
|MEB'den mesleki eğitimde Ar-Ge merkezlerine 23 milyon lira proje desteği
25 Şubat 2021 11:16
|Bakan Selçuk: EBA'ya girişte dünya birincisi olduk
24 Şubat 2021 13:34
|Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi
24 Şubat 2021 10:00