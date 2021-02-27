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Erbakan'ı anma toplantısı, muhalefeti birleştirdi

Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da icabet etti.
 27 Şubat 2021 22:22
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Erbakan'ı anma toplantısı, muhalefeti birleştirdi

Saadet Partisi tarafından, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yıl dönümünde Ankara'da anma etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ve Sancar da katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

HDP GENEL MERKEZİ CANLI YAYINLADI

HDP, anma programına katılan eşbaşkan Mithat Sancar'ın konuşmasını sosyal medya hesabından canlı olarak yayımladı

Oğuzhan Asiltürk, Kılıçdaroğlu ile sohbet etti. Sohbeti, Milli Görüş hareketinin duayen isimlerinden Recai Kutan, Mithat Sancar ve Gültekin Uysal da dinledi.
Memurlar.Net
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