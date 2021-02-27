Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
|27 Şubat 2021 22:35
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Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tek dozluk Rekombinant aşısının şartlı olarak yaygın kullanım için onaylandığı bildirildi.
Rekombinant'ın Çin Askeri Tıp Enstitüsünde araştırmacı olan Chen Wei liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen Çin'in adenovirüs temelli ilk aşısı olduğu kaydedildi.
Rekombinant aşısının 18 yaşın üzerindekilere uygulanabildiği ve 2-8 santigrat derecelerde taşınıp saklanabildiği ifade edildi.
Çin basınında çıkan haberlere göre aşı, semptomatik vakaları önlemede yüzde 65,7 ve hastalığın şiddetini azaltmada yüzde 90,98 etkili.
Çin daha önce Sinovac tarafından üretilen CoronVac aşısına ilaveten özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşılarını yaygın kullanım için şartlı onaylamıştı. Ad5-nCoV adlı aşıya da 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onay verilmişti.
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