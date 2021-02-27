Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı

Çankırı'da bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, 12 ülkenin diplomatları ve yakınlarının katılımıyla 'Diplomatik Kayak Yarışı' düzenlendi.
 27 Şubat 2021 22:37
+Aa- Yazdır
Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan yabancı ülke temsilcileri için Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kayak etkinliği düzenledi. Çekya Büyükelçiliği, Ilgaz Kaymakamlığı ve Ilgaz Belediyesi'nin de katkısıyla gerçekleştirilen 'Diplomatik Kayak Yarışı' etkinliğinde, 12 ülkeden diplomatlar ve aileleri ile sporculardan oluşan 51 kişi kar üzerinde kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, etkinlikten dolayı katılımcılara teşekkür etti. AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vaçek'in programı organize ettiğini dile getiren Ayaz, "Biz de elimizden geldiğince Belediyemizle ve Kaymakamlığımızla gayret göstererek faaliyetin gerçekleştirilmesini sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaz döneminde de bölgemiz güzeldir. Bu güzelliği görmelisiniz. Seneye de burada sizleri ağırlamak isteriz" dedi.

Konuşmaların ardından 6 kategoride toplam 51 yarışmacı arasından dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceye giren sporcular, Dışişleri Bakanlığı'nca da ödüllendirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'e teşekkür plaketi sundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı
27 Şubat 2021 23:23		 Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar
27 Şubat 2021 23:08
Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı
27 Şubat 2021 21:34		 Evlat nöbetindeki baba: HDP, terörle iş birliği yapıyor
27 Şubat 2021 21:22
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
27 Şubat 2021 20:59		 Salgın, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırdı
27 Şubat 2021 20:13
Elif hemşire: Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim
27 Şubat 2021 19:14		 Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
27 Şubat 2021 18:18
2 kez liseden atıldı, 10 yıl sonra üniversiteye girebildi
27 Şubat 2021 17:32		 Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
27 Şubat 2021 16:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı00:01 - İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu00:00 - 28 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Şırnak nasıl başardı?23:23 - Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı23:21 - CHP'den parti üye sayısına ilişkin açıklama
23:13 - Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak23:08 - Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar22:46 - Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti22:37 - Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı22:35 - Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi22:22 - Erbakan'ı anma toplantısı, muhalefeti birleştirdi
22:19 - Bakan Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması22:14 - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecanlandıran gelişme!22:10 - Yüz yüze sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk cevapladı21:37 - 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü!21:34 - Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı
21:33 - Hatay'da AK Parti Gençlik kolları özür diledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
28 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çınar 1
arka sokaklar 2
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
baklava 1
bilimsel hesap makinesi 2
nedensellik ilkesi 1
susmayı bilmemek 1
hayırlı cumalar 3
en sevdiğiniz gün 6
Film seyretmenin insana katkısı 4
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam