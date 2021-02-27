Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yapan kalabalık gruba polis ekipleri ceza kesti.
|27 Şubat 2021 23:08
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Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı itibariyle başladı. Arnavutköy'de kalabalık bir grup ise kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yapılan piknik sonlandırıldı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
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