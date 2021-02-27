Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.
 27 Şubat 2021 23:13
+Aa- Yazdır
Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı
27 Şubat 2021 16:40		 TÜBİTAK Başkanı Mandal, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti:
27 Şubat 2021 14:47
112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği il sayısı 70 oldu
27 Şubat 2021 14:07		 Karaman'da bir köy karantinaya alındı
27 Şubat 2021 13:00
BARKAN isimli İnsansız Kara Aracı (İKA) ise ilk kez görüntülendi
27 Şubat 2021 11:26		 Dijital Dönüşüm Ofisinden öğrencilere 37 farklı bölüm için staj imkanı
27 Şubat 2021 11:15
12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası
27 Şubat 2021 10:41		 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
27 Şubat 2021 10:29
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
27 Şubat 2021 09:23		 Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar: Çekirdek çitliyorduk
27 Şubat 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı00:01 - İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu00:00 - 28 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Şırnak nasıl başardı?23:23 - Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı23:21 - CHP'den parti üye sayısına ilişkin açıklama
23:13 - Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak23:08 - Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar22:46 - Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti22:37 - Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı22:35 - Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi22:22 - Erbakan'ı anma toplantısı, muhalefeti birleştirdi
22:19 - Bakan Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması22:14 - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecanlandıran gelişme!22:10 - Yüz yüze sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk cevapladı21:37 - 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü!21:34 - Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı
21:33 - Hatay'da AK Parti Gençlik kolları özür diledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
28 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilimsel hesap makinesi 2
ibrişim 1
Vecd 2
pozii 2
26.02.2021 beşiktaş denizlispor maçı 1
baklava 1
Breaking Bad 2
küresel soğuma 1
homeless 1
Film seyretmenin insana katkısı 4
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam