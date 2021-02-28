İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu

tr.euronews.com'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın haziran ayında Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu olduğunu açıklamasının ardından İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye rezervasyon 'patlaması' yaşandı.

Jonhson'ın açıklamasıyla birlikte ayrıca EasyJet, Tui, British Airways ve Thomas Cook gibi havayolu ve seyahat şirketlerinin hisseleri de değer kazandı.

Türkiye 1 numaralı destinasyon

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden İngiliz Thomas Cook, web sitesi trafiğinin Jonhson'ın açıklama yaptığı pazartesi günü yüzde 75, rezervasyonların ise bir önceki güne oranla üç kat arttığını söyledi.

"Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu" diyen şirket, Türkiye'yi, Yunanistan ve Kıbrıs'ın izlediğini aktardı.

Yaşanan artıştan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Thomas Cook ayrıca "Müşterilerin 2022 yılı için de rezervasyon yaptığını" belirtti.

EasyJet: Bilet satışlarında yüzde 337, tatil satışlarında ise yüzde 630 artış

Tur operatörü Jet2holidays, yaz rezervasyonlarının geçen haftaya kıyasla pazartesi günü yüzde 600 arttığını, en çok rezervasyonun da yine Türkiye, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs ve Portekiz'e yapıldığını açıkladı.

EasyJet de bilet satışlarında yüzde 337, tatil satışlarında ise yüzde 630 artış olduğunu duyurdu.

Johnson 21 Haziran'da kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi

Johnson yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Covid-19 nedeniyle 120 binden fazla kişinin öldüğü ülkede, aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir türü, vakaları ve buna bağlı olarak ölümleri artırmıştı.