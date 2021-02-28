'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
|28 Şubat 2021 00:15
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Bayraktar CEO'su Haluk Bayraktar gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun twitch'teki programına katıldı.
Artık sahada konvansiyonel araç sayısı önemli olmadığına dikkat çeken Haluk Bayraktar "Teknolojiniz ne düzeyde, ne kadar birbiriyle haberleşebiliyor. SİHA'lar konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı çok etkili. Karabağ'da 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 tank, yüzlerce çok namlulu roket atar, topçu sistemleri SİHA'lar sayesinde imha edildi." dedi.
SİHA'ların bu anlamda oyun değiştirici olduğunu söyleyen Haluk Bayraktar "Saha tecrübemiz çok yoğun. Selçuk Bayraktar'da Zeytindağı harekatı sırasında Hatay'da hangar'daydı. Bunun nedeni ortada bir virüs varsa bu virüse karşı antivirüs geliştirmek. bakın bir karıştırırlarsa uçamazsınız. ama Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadılar" dedi.
DAHA KİMSE BAYKAR'I BİLMEZKEN İSRAİL 2004 YILINDA İBİRLİĞİ TEKLİFİ YAPTI
Haluk Bayraktar, İsrail'in Baykar şirketine ilgisine ilişkin olarak ise "Baykar'ı 2004 yılında daha yerli savunma sektörü mensupları dahi bilmezken İsrail'den teklifler geldi. Bizimle ortak proje yapmak istediler." şeklinde açıklama yaptı
Bayraktar "Akıncı TİHA ilk etapta Hava ve Deniz Kuvvetlerimize teslim edilecek. TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek bir İHA çalışmamız var." dedi.
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