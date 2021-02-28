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TSK dünyayı eğitiyor

TSK, bugüne kadar çeşitli ülkelerden 5 binin üzerinde askeri personele eğitim verdi. 40'dan fazla ülkeyle iş birliği anlaşması yaptı. Türkiye, birçok ülkenin polisini de eğitti ve eğitiyor.
 28 Şubat 2021 06:55
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TSK dünyayı eğitiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız. Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir" sözleriyle TSK'dan övgüyle bahsetmesi, Türkiye'den diğer ülke ordularına verdiği desteği gündeme getirdi. Yüksek eğitim kalitesi, disiplin bilgisiyle tanınan ve son teknolojik gelişmelere göre kendisini yenileme özelliği ile dünya orduları arasında saygın bir konumda bulunan TSK, bilgi ve tecrübe birikimini eğitim olarak diğer ülkelere aktaran sayılı ordular arasında yer alıyor.

40'DAN FAZLA ORDU

Başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetlerine askeri danışmanlık ve eğitim veren TSK, ayrıca bu ülkelerin öğrencilerini de kendi askeri okullarında okutuyor. 40'dan fazla ülke ile askeri eğitim ve iş birliği anlaşması imzalayan Türkiye, halen aktif olarak Libya, Somali, Irak, Afganistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Ürdün, Pakistan gibi ülkelerin ordularına, yerinde askeri eğitim veriyor.

TECRÜBESİNİ PAYLAŞIYOR

TSK, bugüne kadar çeşitli ülkelerden 5 binin üzerinde askeri personele eğitim verdi. Halen 23 ülkeden 1.500 askeri personel de Türkiye'de eğitime devam ediyor. Türkiye ayrıca Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere yönelik verdiği askeri desteklerle düzenli ordu inşasına katkıda bulunuyor. Özellikle Balkanlar ve Orta Asya'daki birçok devletin ordusuna personel, planlama, eğitim, öğretim ve lojistik konularında çok kapsamlı destekler sunuluyor. Son olarak, Afrika'da Gambiya'ya ek olarak Nijerya, Benin, Gabon, Gana, Çad gibi ülkelere de askeri eğitim verilmesi gündemde.

KATAR'DA KOMANDO EĞİTİMİ

TSK, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında bin 300 civarında personelin eğitimini tamamladı. Bunun yanı sıra Mehmetçik ülkede sağlık, insani yardım, askeri eğitim ve danışmanlık ile mayın temizleme desteği de sağlıyor. Katar ordusunun eğitim ve geliştirilmesinde de TSK önemli bir rol oynuyor. Katar'da görevli TSK personelince, Katar ordusuna havan eğitimi, komando ve denizlik eğitimi ile mayın temizleme eğitimi gibi birçok alanda destek veriliyor.

SURİYE POLİS TEŞKİLATINA KATKI

Öte yandan, Türkiye, birçok ülkenin polisini de eğitti ve eğitiyor. Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde görev yapan polis güçleri bunun son örneği. Suriye Milli Ordusunun yapılanmasında ve eğitiminde önemli katkılar sağlayan Türkiye, Suriyeli muhaliflerin polis teşkilatının oluşmasına destek verdi ve hala bu bölgelerdeki polisler, Türkiye'den giden polisler tarafından eğitiliyor.

Selçuk Böke
Türkiye
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