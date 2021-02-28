Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim

Türkiye yarın başlaması beklenen normalleşmeye kilitlendi. Ancak Kovid-19 salgınında sağlanan başarının, hızlı gevşemeyle yeniden tehlikeye girmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar bir ara 30 bini aşan vakaların önlemlerle 9 bin bandına çekildiğini, normalleşme için binin altına düşmesi gerektiğini belirtiyor.
 28 Şubat 2021 07:28
+Aa- Yazdır
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim

Kovid-19 mücadelesinde kritik virajları başarı ile atlatan Türkiye'nin, mutasyonu da dikkate alarak 'normalleşmesinin' ertelemesi tartışılıyor. Aşılama sürecinde 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan hastaların ikinci dozlarının yapılması ve aşı vurulanlarda antikorun oluşması için kısıtlamanın uzatılmasının önemine vurgu yapılıyor.

ŞİMDİYE KADAR SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Salgının patlak vermesi ile Türkiye, aldığı tedbirler kapsamında vaka sayılarının yükselmesini engellemeye çalıştı. Nisan ayında ilk zirveyi yapan salgında mayıs ayının sonlarına doğru vaka sayıları 800'lere indirildi. Sonrasında ise haziran gibi kademeli normalleşmeye geçildi. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kuralları yetkililerin sıklıkla uyarısına rağmen; kural tanımayanlar vakalarda yeniden yükselişe neden oldu.

Vaka sayılarının zirve yapmasıyla sonbaharda kısıtlamalar tekrar devreye sokuldu. Kasım ayında insan hareketliliğin yaşandığı yerlerde, paket servis hariç lokanta, pastane, berber, kuaför gibi hizmet veren yerlere beli bir saate kadar çalışma süresi verildi. Martta uzaktan eğitime geçen okullar da 21 Eylül'den itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçti. Ancak zirveyle birlikte yeniden uzaktan eğitime dönüldü. Kasım ayının sonlarına doğru vaka sayısı 30 bini aştı. Hasta sayısı da 6 binin üzerine çıktı. Alınan kısıtlamalar neticesinde bu rakam azalma eğilimine geçti. Şubat ayında vaka sayısı 7 ile 9 bin arasında olurken hasta sayısı da 600'ün altına bir türlü düşmedi. Sağlıklı bir normale dönüş için bin vaka sınırı sıklıkla vurgulanmıştı.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Uzmanlar önlemlerin şu andan itibaren gevşetilmeye başlanması halinde Mart'ta 3'üncü bir dalganın yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Virüste mutasyon ve varyantın da dikkate alınarak esnemenin bir süre daha rafa kaldırılmasının önemine dikkat çekiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bölgesel kısıtlamaların gündemde olduğu bu süreçte vatandaşları uyardı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında kademeli olarak kısıtlamalarda esneklikler olduğunu hatırlatan Prof. Hasöksüz, "Fakat gerek düğün ve bayram gibi kültürel etkinlikler ve gerekse tatil döneminde bazı bölgelerimizde maalesef maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için yaz döneminde günlük vaka sayılarının 1000'li seviyelerin altına indirememiştik. Oysa Avrupa ülkelerinin çoğu 20-30 'lu sayılara kadar indirmişlerdi" dedi. Prof. Hasöksüz, Karadeniz'deki durumu örnek gösterek şöyle konuştu: "Özellikle İngiltere kökenli mutant virusun çok hızlı bulaşma özelliği nedeniyle bölgesel olarak verilecek normalleşme veya kısıtlılık kararlarında çok dikkat edilmesi gerekmektedir." Prof. Hasöksüz, bölgesel uygulamalar olduğu için, vaka sayıları yüksek veya kritik olan illerdeki vatandaşlar Mart ayı sonuna kadar sabretmesi gerektiğini vurguladı.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Heyecanlandıran keşif! 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
28 Şubat 2021 09:32		 Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
28 Şubat 2021 08:44
28 Şubat'ın bilançosu: 600 bin gencin hayali çalındı
28 Şubat 2021 08:22		 Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
28 Şubat 2021 07:45
Nur Serter'in gözlerindeki kini unutamadı
28 Şubat 2021 07:19		 Dijitalizm sağlığınızı vurmasın
28 Şubat 2021 06:59
Meteorolojiden o bölgelere kar uyarısı- Haritalı
28 Şubat 2021 06:49		 Aynı kurumdaki sözleşmelilerden birilerine kadro verilirken diğerleri yutkunuyor
28 Şubat 2021 06:40
Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı
27 Şubat 2021 23:23		 Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar
27 Şubat 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı09:45 - Sahte koronavirüs negatif test sonucu satan şebeke çökertildi09:41 - Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı09:32 - Heyecanlandıran keşif! 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu09:27 - Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf09:21 - Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı
09:02 - Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım08:51 - Ambulans park halindeki kamyonlara çarptı: 3 sağlık çalışanı yaralı08:45 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu08:44 - Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı08:40 - İkinci el araç alım satımına vergi yolda08:30 - Kentsel dönüşümde plan tamam dönüşüm tam gaz
08:22 - 28 Şubat'ın bilançosu: 600 bin gencin hayali çalındı08:13 - Çoğu FETÖ'cü 20 bin Türk Yunanistan'a kaçtı08:04 - 'Hayalet tabur'un efeleri07:55 - Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı07:45 - Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
07:38 - Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
İkinci el araç alım satımına vergi yolda
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Nur Serter'in gözlerindeki kini unutamadı
Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı
Sahte altın patladı! Kuyumcular bile ayırt edemiyor
Aynı kurumdaki sözleşmelilerden birilerine kadro verilirken diğerleri yutkunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
homeless 1
Malakan 1
Tuşlu telefon 2
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
Vecd 2
Evde kalmış 1
bilimsel hesap makinesi 2
dilek gürsoy 1
baklava 1
Malez 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam