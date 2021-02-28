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Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti

ASM randevu cetvelinin hekimlere bırakılması, geçtiğimiz haftaki aşı kuyruğu ve yoğunluğunu büyük ölçüde azalttı. Hem poliklinik hizmetleri hem de aşılamanın neden olduğu kalabalığın önüne geçildi. Aile hekimleri de rahat nefes aldı.
 28 Şubat 2021 07:45
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Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti

Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerin çok üstünde aşılamanın yapıldığı Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) geçtiğimiz hafta aşı kuyrukları oluşmuştu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve randevu cetvelini aile hekimlerine bıraktı. Geçen haftaki kuyruklardan eser kalmazken, aile hekimleri randevu sisteminin kendilerine bırakılmasından oldukça memnun.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Bayrampaşa'da Merkez Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Dr. Sercan Ahmet Uluç, "Sabahtan öğlene kadar kendi cetvelimize yoğunluk yok, öğleden sonra ise bakanlık randevu ekleyince ortalık haliyle karıştı. Normal işleyişimizi çok aksattı. 22 Şubat itibariyle muayene cetvellerine bakanlık tarafından müdahale olmayınca oluşturduğumuz 20-30 dakikalık aralarla randevular, ASM'lerdeki yoğunluğu bitirdi. Şu andaki ASM'lerde kendi çalışma planımızı yaparak 20-25 dakika arayla aşı randevuları veriyoruz. Süreç bize bırakıldığında hiçbir yoğunluk olmadan başarı ile atlatırız" dedi.

Kartal'da ASM'de görevli Emine Gezen, "Geçen Pazartesi özellikle öğleden sonra 57 randevusu olan arkadaşımız vardı. İnsanlar yanlarında yakınları ile gelince ortalık karıştı. Bu hafta randevuları kendimiz oluşturduğumuz için, ASM'leri de gözettik. Yoğunluk oluşmasına izin vermedik. Randevuları biz oluşturduğumuz sürece daha sağlıklı aşılama yaparız. 'Çok aşılama ve hızlı aşılama yapalım' derken buradaki insanlara hastalık bulaştırmayalım" diye konuştu.

Zamana yayma

Ataşehir 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Esin Ayfer Çulha, "Randevu sistemimizi kendi durum koşullarımıza göre ayarlamamıza izin verildi. Hastanelerin de randevulu çalışıp aşı yaptığına dair Sağlık Bakanlığımız kamu spotlarını artırdı. Sadece ASM'lerde değil, hastanelerde de aşılama yapıldığına dair bilgilendirmeyi birkaç kez üst üste verdiler, bu da etkili oldu. Pazartesi, kendi ASM'mizde 122 aşılamayı önceki haftaya göre çok çok daha rahat ve insanların daha az temaslı olduğu şekilde yaptık" dedi.

Bahçelievler'de 2010 yılından beridir görev yapan aile hekimi İlker Böler ise şunları söyledi:

"İyice işe alıştığımız için sabahtan listeye bakıyoruz. Öğleden sonra çok kalabalıksa, randevuları sabaha alabiliyoruz. Kontrol bize bırakılınca işler tıkır tıkır yürüyor. Nispeten rahatladık."

'Hastanelere de başvurulabilir'

Zeytinburnu'nda görevli aile hekimi Dr. Serhan Orkun Ocak da, randevu cetvelinin kendilerine bırakılmasını destekleyerek, "Geçen haftadan bugüne kadar hiç yeni grup eklenmediği için de kalabalıklar kalmadı. ASM'de düzenli bir şekilde ve daha güvenli aşı yapılıyor. Ayrıca sanki sadece ASM'lerde aşılama yapılıyormuş gibi görünüyor. Hastanelerin aşı odalarının hep boş olduğu söyleniyor. İnsanlar oradan da randevu alabilirler. Yoğunluğu azaltabilirler" şeklinde konuştu.
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