Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çoğu FETÖ'cü 20 bin Türk Yunanistan'a kaçtı

15 Temmuz 2016 darbesinden bu yana Türkiye'den kaçıp Yunanistan'a yasadışı giriş yapan ve büyük bölümü FETÖ'cü olan Türkiye vatandaşlarının sayısı 20 bine ulaştı.
 28 Şubat 2021 08:13
+Aa- Yazdır
Çoğu FETÖ'cü 20 bin Türk Yunanistan'a kaçtı

Hürriyet'ten Yorgo KIRBAKİ'nin haberine göre; Bu yılın başlarına kadar Yunanistan'a yasadışı giriş yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı 19.653 olarak belirlendi. Bunlardan yaklaşık 9 bini Yunan makamlarından iltica başvurusunda bulundu. Başvuranlardan yaklaşık 2 bini kabul edildi. Geri kalan 7 bin başvurunun önemli bölümüne henüz cevap verilmedi. Başvuruları kabul edilmeyenlerin sayısı ise 697.

Yunanistan'a kaçan Türklerin büyük bölümünü FETÖ'cüler, küçük bir bölümünü ise PKK, DHKP-C gibi terör örgütü üyeleri oluşturuyor. Yunan mahkemelerinin, darbeden bir gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 askeri Türkiye'ye iade etmemesi ve iltica hakkı tanıması FETÖ'cüleri bu ülkeye gelmeye cesaretlendirdi. Yunanistan'da 4.5 yıl içinde gelen FETÖ'cülerin önemli bir bölümü, başka Avrupa ülkelerine geçti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
27 Şubat 2021 18:21		 Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı
27 Şubat 2021 15:58
FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayeti algısında PKK'yla iş birliği tanık ifadesinde
27 Şubat 2021 14:05		 FETÖ'nün TSK yapılanmasında 123 şüpheliden 36'sı tutuklandı
27 Şubat 2021 13:29
Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
27 Şubat 2021 12:34		 FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
27 Şubat 2021 09:51
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
27 Şubat 2021 06:40		 Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
27 Şubat 2021 06:06
Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 20:17		 Metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
26 Şubat 2021 18:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Rize'de bir apartman karantinaya alındı09:49 - Genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı09:45 - Sahte koronavirüs negatif test sonucu satan şebeke çökertildi09:41 - Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı09:32 - Heyecanlandıran keşif! 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu09:27 - Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf
09:21 - Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı09:02 - Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım08:51 - Ambulans park halindeki kamyonlara çarptı: 3 sağlık çalışanı yaralı08:45 - Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu08:44 - Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı08:40 - İkinci el araç alım satımına vergi yolda
08:30 - Kentsel dönüşümde plan tamam dönüşüm tam gaz08:22 - 28 Şubat'ın bilançosu: 600 bin gencin hayali çalındı08:13 - Çoğu FETÖ'cü 20 bin Türk Yunanistan'a kaçtı08:04 - 'Hayalet tabur'un efeleri07:55 - Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı
07:45 - Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
İkinci el araç alım satımına vergi yolda
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Nur Serter'in gözlerindeki kini unutamadı
Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı
Sahte altın patladı! Kuyumcular bile ayırt edemiyor
Aynı kurumdaki sözleşmelilerden birilerine kadro verilirken diğerleri yutkunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meluncanlar 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 2
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
en sevdiğiniz gün 7
son iki ayın tüm entrylerini okumak 2
Tuşlu telefon 2
susmayı bilmemek 1
çınar 1
evlilik çeteleri 2
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam