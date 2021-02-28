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Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım

Norveç'in 1 trilyon doları aşan değere sahip devlet varlık fonu, 2020 sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 812 milyon dolar yatırdı.
 28 Şubat 2021 09:02
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Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım

Milliyet'te yer alan habere göre; Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 812 milyon doları bulurken, fonun portföyünde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Petkim Petrokimya Holding ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) hisseleri de yer aldı. Fonun bu 4 şirketteki ortaklık hisse değeri 140 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı ise Akbank aldı. Akbank'ın yüzde 1.51 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 73 milyon 419 bin doları buldu.

Norveç'in Devlet Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70'e çıkardı.
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