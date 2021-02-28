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Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, 3 yıl önce tesadüfen dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen ve yolu kapatan Mahmut Limnili (58), kaymakamlık kararıyla açtırılan yolu bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı. Limnili hukuka saygılı olduğunu, arsasının ancak bedeli ödenerek kamulaştırılabileceğini belirtti.
 28 Şubat 2021 09:21
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Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak'taki evinde eşiyle yaşan Mahmut Limnili, 2018 yılında aynı sokaktan önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlettiğini iddia ettiği komşusu S.P.'yi aynı sokakta yaşayan 11 kişi ile birlikte Foça Belediyesi'ne şikayet etti. Şikayet, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu kayıtları ve planlarının çıkartılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Limnili, söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan ve hayatta olmayan dedesine ait olduğunu öğrendi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla Küçükdeniz Sahili'ndeki Reha Midilli Caddesi'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak'taki yolu kapattı. Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır kullandıkları yolun yeniden açılması yönündeki talep ve dilekçeleri üzerine Foça Kaymakamlığı geçen yıl 3091 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak yolun zilyetliğinin Foça Belediyesi'ne verilmesine karar verdi. Limnili, karara uyarak çitleri söktü ve yolu tekrar kullanıma açtı.

MAHKEME KARARI REDDETTİ

Hukuk mücadelesinden ve arsanın sahipliğinden vazgeçmeyen Mahmut Limnili ve varisler bu kez haklarını Foça Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aradı. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu olan yer hakkındaki gerekçeli kararını verdi. Verilen kararda, Foça Kaymakamlığı'nca 3091 sayılı yasa kapsamında kadimden beridir yol olarak kullanılmasından dolayı 21.08.2020 tarih ve 2020/04 sayılı tecavüz ve müdahalenin mennine yer verildi. Bu kararla birlikte kaymakamlık kararını iptal edildi. Mahkeme kararı üzerine Mahmut Limnili yolu bugün tekrar tel çitle çevirerek trafiğe kapattı.

'ARSANIN SAHİBİ BEN VE AİLEMDİR'

Yaptığının malına sahip çıkmak olduğunu belirten Mahmut Limnili, "Yaklaşık iki buçuk yıl önceydi. Memleketim olan Foça'da dedemden kalan denize sıfır arsanın bize ait olduğunu bir tesadüf eseri buldum. Daha sonra tabii ki tapusunu aldım. Bu tapu olayından sonra kadastroya ölçümlerini yaptırdık. Malımı koruma amaçlı olarak tel örgüyle çevirdim. İki yılı aşkın bir süre geçtikten sonra mahalleli ısrarla bu arsamızdan geçmek istedi. Oysa arsamızın hemen yanında 3 buçuk metre genişliğinde araçların bile geçebileceği kıvrımlı bir yol mevcuttur. Müracaatlar üzerine mülki amirimiz 3091 sayılı kanun maddesiyle arsamın geçici sahibi olarak belediyeyi atadı. Yani bana burayı belediyeye bırakacaksın dedi. Bıraktım. İstimlak olmadığı için gittim, Asliye Hukuk'ta müdahalenin menni davası açtım. Sonuçlandı. Hukuki mücadeleyi kazandım. Arsamı geri aldım. Bundan sonra sahibi ben ve ailemdir. Kamulaştırılacaksa bedel ödemek zorundalar. Tabii burada denize sıfır bir arsanın bedeli tartışılır. Belediye (eski yöneticileri) buradan parke yolu geçirirken haritada alenen görünmesine rağmen bu tapu kimin diye araştırmamış. Boş bulduğu yerden yolu geçirmiş. İstimlak da etmemiş. Vatandaş da haliyle burasını yol olarak bellemiş. Hatta mülki amirin kararında kadimden beri diye bir ibare var. Öyle olsaydı tapuda da yol yazardı. Halbuki tapulu malımız. Bugüne kadar yaptığımız hata buraya sahip çıkmamışız" dedi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASI BENİM İÇİN PEK GEÇ OLMADI'

Bu süreçte mücadele ettiğini söyleyen Limnili, "Burası tapuda kargir ev olarak geçiyor. Tapuyu alma sırasında bir de DASK deprem sigortası yaptırdım. Sosyal medya paylaşımlarında da esprili bir paylaşım yaptım. 'Deprem sigortalı yoldur.' Aşağıda, temelinde şimdi bir taş ev var. Ben bunu da gün ışığına çıkaracağım. Müracaatlarımı yaptım. Koruma amaçlı imar ilanı geldiği zaman bu temeli kazıp, bu binayı canlandırmam mümkün. Bunun için de Harita Daire Başkanlığı'ndan uçak fotoğraflarını istedim, onlarda gelecek. Allah'ın izniyle burada eski tarihi canlandıracağım. Fotoğraf bekliyorum. Adaletin yerini bulması benim için pek geç olmadı. Bana hızlı bile geldi hatta, davayı açtım. Hakim benim haklılığımı anladı, kararı verdi ve karar kesinleşti. Bu dakikadan itibaren arsamız bizim, Limnili ailesinin" diye konuştu.

Öte yandan mahalle sakinleri, ilgili kurumların yasal kamulaştırma işlemlerini yaparak yolu tekrar kullanıma açmalarını istediklerini belirtti.
DHA
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